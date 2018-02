Compromís denuncia deteriorament al carrer de l’Orri

El grup municipal de Compromís X La Seu considera «lamentable» l’estat de manteniment del carrer de l’Orri, sobretot al tram proper al Parc de la Boixadera.

En un comunicat, el grup municipal afirma que l’equip de govern «no dóna cap importància al manteniment de la via pública» i que «té altres preferències de despesa municipal, com ara la construcció del magatzem de 2.000.000 d’euros», en al·lusió a la creació del nou recinte per a les brigades municipals al mateix carrer de l’Orri, que és la principal inversió als pressupostos municipals d’enguany.

Compromís considera que el manteniment dels carrers «és de vital importància» i que «s’ha de prioritzar» per tal de «garantir la seguretat dels vianants», com també per «mostrar una imatge de la ciutat neta i endreçada i que sigui model d’urbanisme de cara a l’exterior i als propis ciutadans de la Seu». El portaveu del primer grup de l’oposició, Òscar Ordeig, afirma que «l’equip de govern del PDeCAT no ha presentat cap pla de manteniment meditat per solucionar el greu estat dels carrers» i que «una vegada més, fa cas omís a les peticions i necessitats dels ciutadans”. Ordeig hi ha afegit que “comerciants i veïns mereixen uns carrers dignes i en condicions per poder realitzar vida i negocis amb normalitat”.