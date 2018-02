Restaurant La Toscana a Arinsal, la delicia italiana d'Andorra

No s’han de retardar més els terminis per als canvis

El punt fort és la qualitat de la seva pasta. Casolana, única. El punt feble costa de trobar, però recomanaríem un canvi de fil musical, per remarcar-li més l’accent italià.

Cada un dels plats que us serviran el fan amb passió, ingredients naturals, sans i cuidats al detall. Per fer-vos-en a l’idea, els dimarts el restaurant tanca, i ho fa perquè és el dia en que elavoren la pasta fresca que serviran als seus clients durant la setmana.

El restaurant disposa d’una magnifica selecció de vins italians. La nostra recomanació es un vi blanc Meriggio de Fontodi, un gran vi de la toscana ideal per combinar-ho amb qualsevol dels seus plats.

Pels amants de les pizzes, disposen de 3 tipus de masses, de més fina a més esponjosa, combinables amb tots els ingredients que ens puguem imaginar, per aconseguir transportar a casa nostra els millors gustos de les terres italianes.

I és que Italia és ben present en els elements que decoren l’establiment. Disposa d’una fantàstica carta on podem trobar típiques especialistats italianes, com ara; una gran varietat de focaccies, el carpaccio de tomàquet amb mozarella de bufala i olivada o el seu risotto de funghi, deliciós!

Per Publireportatge

