Anar al metge de referència serà obligatori a partir d’aquest estiu

Abans de l’estiu, la figura del metge de referència ja serà una realitat. Així, els pacients ja no podran anar directament a l’especialista o a qualsevol metge generalista. El ministre de Salut, Carles Àlvarez Marfany, ho va anunciar ahir a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

La creació del metge referent s’emmarca en la reforma sanitària impulsada per DA i té l’objectiu de reduir la despesa sanitària i d’evitar els abusos dels usuaris que visiten diversos doctors fins aconseguir trobar el que els dona la baixa mèdica o els medicaments que busquen. Tot i ser una de les mesures estrella del canvi de model sanitari, la data d’aplicació mai arriba. El febrer de l’any passat, Marfany ja va avançar que l’obligació d’anar a un metge de referència s’iniciaria a la tardor del 2017. De fet, les promeses venen de més lluny. Fa més de deu anys que ministres de diferents colors polítics proposen posar en marxa aquesta iniciativa.

«La reforma sanitària és un procés llarg que no es pot conformar en una sola legislatura», va argumentar el demòcrata. També va aclarir que les «bases» del nou sistema es podran percebre abans que acabi el mandat. «A nivell intern, la inclusió de protocols i la revisió de la cartera de serveis per part de la CASS, ja s’està duent a terme», va afegir Àlvarez.

Àlvarez no fa els deures

Aquesta setmana també adquireix protagonisme el Col·legi de Psicòlegs, ja que està en un moment clau per tractar d’entrar a la cartera de serveis. Ja fa un parell d’anys que les converses són intenses i regulars, el sí sembla estar més a prop que mai. El president de l’ens, Òscar Fernàndez, es va reunir fa uns dies amb Àlvarez, esperant que fes una proposta ferma sobre com ha d’entrar el psicòleg per la CASS però no va ser així; el ministre de Salut no va fer els deures i ahir va explicar la seva versió de la situació que, per cert, deixa entreveure que els desitjos del col·legi seran una realitat en breu: «Els psicolegs volen més concreció i estan en el seu dret de demanar-ho. A l’última reunió vam acordar fer una comissió per concretar les mesures».

A això serà en els pròxims dies. No passarà de la setmana que ve. Àlvarez i Fernàndez es tornaran a trobar en una taula, on també hi hauran representants del SAAS i de la CASS. És la primera vegada que seuen a parlar les quatre parts implicades i segons el president dels psicòlegs: «Això em fa ser optimista. És un gran pas. Crec que amb la reforma de la sanitat pública entrarem a la cartera de serveis. El que no sé és com», va deixar anar conscient de què comença una batalla d’estira-i-arronses de la qual té clar que no hi haurà ni guanyadors ni perdedors: «No serà ni tant com vulguem els psicòlegs, ni tan poc».

El col·lectiu té una proposta preparada i en ella expliquen les dues claus de les negociacions: concretar els tractaments a fer i sobretot, les tarifes: «Obrir-nos la porta suposarà un augment de la despesa sanitària i és possible que sigui així a curt termini. Però a mitjà i llarg es reduiran gràcies a les teràpies perquè això ajudarà a que hi hagin menys baixes i a que no hi hagi tanta despesa en fàrmacs».

I si això no prospera, els psicòlegs encara tenen un últim valor per defensar la seva demanda: les 3.000 signatures que va recopilar al mes de novembre. Una xifra que demostra que té a la societat de la seva banda.