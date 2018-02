El lladre de joies serbi serà extradit quan compleixi la condemna

El lladre serbi serà extradit al seu país una vegada compleixi la condemna pel robatori a mà armada que va dur a terme –juntament amb altres quatre atracadors– a la joieria Art d’Or d’Andorra la Vella al novembre del 2014, segons la sentència dictaminada ahir pel Tribunal de Corts.

Així doncs, la demanda del pres ha estat satisfeta a mitges per la justícia andorrana. Complirà els quatre anys i mig de presó ferma a la Comella que li han caigut (a més de 20 anys d’expulsió del Principat i 100.000 euros de multa en concepte del valor de les joies que va robar) i llavors serà extradit.

La justícia sèrbia va demanar al novembre de l’any passat el retorn del pres perquè va fugir del seu país natal en caure-li una condemna de tres anys de presó per la venda de marihuana. L’atracador, però, va explicar a la Batllia que no podia tornar perquè la seva vida corria perill; ell mateix va declarar que el van intentar matar en tres ocasions –dues a trets de pistola i una altra amb bats de beisbol– i que a dos amics seus sí que els van assassinar. El tema, curiosament, no té a veure amb el tràfic de drogues, sinó amb una disputa entre dos grups per una noia. Va al·legar que ingressar en una presó a Sèrbia seria com signar la seva sentència de mort i el seu advocat també va afegir que al país balcànic són habituals les tortures a les cel·les, segons manifesta el Consell Europeu de la Tortura.

Poc més d’un any a la Comella

El tribunal de Corts va acceptar llavors concedir-li un parell de mesos per recopilar i entregar documentació sobre la situació dels centres penitenciaris serbis i ahir li van dir que haurà de tornar a finals del 2019, quan compleixi la pena que té pel robatori a la joieria de la capital. De moment, evita tornar. D’aquí a un any i poc –porta a la presó des del mateix novembre del 2014, ja que va ser detingut dos dies després del robatori–, no ho podrà evitar i haurà de complir els tres anys que té pendents al seu país, on se li van trobar 30 grams dde marihuana, tot i que la justícia sèrbia va considerar que n’hauria venut més perquè també li van localitzar balances i diners.

Part del botí, trobat fa 4 mesos

Del robatori al qual va participar el pres serbi a la joieria de la capital, la Policia encara tenia una assignatura pendent: donar amb el botí. I part d’ell el va trobar a finals de l’octubre passat a un camí de la Comella després de tres anys de recerca. A dia d’avui es continua buscant per la mateixa zona les joies que falten.