Casadevall diu que el cas Puigdemont no té precedents

El magistrat andorrà i exvicepresident del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), Josep Casadevall, ha estat entrevistat al llarg dels darrers dies per diversos mitjans catalans. Un dels temes que ha sorgit durant les entrevistes és la demanda que el president del Parlament català, Roger Torrent, vol presentar a Estrasburg contra les mesures cautelars dictades per evitar la investidura de Carles Puigdemont.

Al respecte, Casadevall ha detallat que no hi ha jurisprudència en un cas similar i que si Torrent acaba presentant la demanda, un jutge de guàrdia del TEDH pot decretar de forma gairebé immediata, en 24 o 48 hores, que s’apliquin mesures cautelars a les mesures ja decretades pel Tribunal Consitutcional. El jutge ha remarcat que hi ha casos d’Estats, com Bèlgica, que de vegades no han complert les mesures emeses pel Tribunal Europeu. Tot i això, també assegura que no coneix cap precedent d’incompliment per part d’Espanya.