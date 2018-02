Recurs conjunt perquè el Govern deixi de ser part en el judici de BPA

Les defenses dels processats del cas BPA han presentat avui un incident de nul·litat d’actuacions de forma conjunta al Tribunal de Corts amb la intenció que rectifiqui la decisió d’acceptar que el Govern segueixi a la causa com a acusació particular i els accionistes minoritaris i preferentistes com a actors civils.



L’incident de nul·litat és el pas previ necessari per acudir al Tribunal Constitucional a través d’un recurs d’empara. És a dir, que si president del tribunal, Josep Maria Pijuan, no rectifica i continua indicant que el Govern i els actors civils estan legitimats a seguir al judici, els lletrats defensors portaran la qüestió al Constitucional.



En l’escrit, que segons fonts consultades ascendeix a unes 50 pàgines, els advocats reiteren que l’Executiu no està legitimat per ser part del judici i al·leguen que s’ha vulnerat l’article 10 de la Constitució. A més, es queixen pel fet que Corts només hagi dictaminat sobre la qüestió prèvia que posava en dubte si el Govern i els actors civils havien de seguir en el procés judicial. Al seu entendre, el tribunal ha de donar resposta a totes les qüestions prèvies presentades abans que es reprengui el judici.



Tot plegat fa preveure que el procés s’allargarà i que fins a final d’any el judici no es reprendrà, ja que el Constitucional està col·lapsat de feina i pot trigar en contestar. Un cop acabada la via interna, els defensors no descarten arribar a Estrasburg, tot i que Pijuan ja va deixar clar que només esperaria la jurisdicció andorrana.