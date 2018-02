L’oposició veu manca de previsió en el trasllat del cap d’Urgències

Els partits de l’oposició creuen que la situació que viu Urgències i el recentment anunciat trasllat del cap del servei, el doctor Gómez Jiménez, es deuen a una manca de previsió per part del Govern i del propi SAAS i a la voluntat de solucionar les coses un cop les denúncies ja s’han mediatitzat.

En concret, la consellera general del PS, Rosa Gili, ha destacat en declaracions a aquest rotatiu que si s’ha pres la decisió d’apartar a Gómez és «perquè hi deuen haver motius». Tot i això, el Govern «només ha actuat quan ha tingut el foc a casa i només ha mogut fitxa sota pressió». Per tot plegat, s’ha actuat «sense previsió i sense escoltar totes les veus des d’un inici, perquè fins que no s’ha mediatitzat la situació, no s’ha fet res al respecte». És «inadmissible que s’arribi a aquests extrems», ha conclòs Gili.

D’altra banda, el conseller parlamentari d’SDP, Víctor Naudi, ha detallat que una vegada més, l’Executiu de DA «ha actuat de forma improvisada i sense tenir una reforma sanitària treballada en profunditat», perquè «no s’ha fet un anàlisi profund de la situació i només s’ha optat per apartar el cap del servei».

Naudi també ha recordat que fa temps que SDP demana una «reestructuració» completa d’Urgències i del propi SAAS. A més, el conseller considera que caldria dotar l’hospital d’una «llei pròpia, mentre que l’únic que fa el Govern és posar pegats, sense tenir un objectiu clar del que vol i empitjorant i encarint més el servei».

Amb tot, Naudi ha especificat que l’Executiu torna a ser «víctima de la seva pròpia mala gestió i de no haver fet la feina quan tocava, durant les dues legislatures» que ha estat liderant el país.

Per la seva part, el conseller general, Jordi Gallardo, ha puntualitzat que la solució no passa només per substituir el cap d’Urgències, «ja que hi ha una problemàtica molt més enllà en l’àmbit de gestió i la planificació». A més, «ell [Gómez] va fer l’actual sistema de triatge i potser caldria fer una reflexió al voltant» sobre si cal modificar-lo o no. Tanmateix, Gallardo ha destacat que no es pot apartar el cap del departament sense tenir un relleu ja pensat ni saber quan es podrà tenir un substitut.

Finalment, el parlamentari ha assegurat que les darreres actuacions en relació a Urgències mostren, «una vegada més», que el paper del ministre de Salut, Carles Alvarez Marfany, no deixa de ser «secundari. S’amaga darrere de la direcció del SAAS i no dona explicacions, i quan les dona, són buides de contingut». Per tant, «com ja hem dit en altres ocasions, el ministre no té lideratge».