Fernández veu l’equip amb «plena confiança»

Quan millor es troba el BC MoraBanc Andorra, amb quatre victòries consecutives i després de superar una situació complicada, arriba una aturada inoportuna per a la Copa del Rei i la finestra FIBA pels partits de seleccions. L’equip no jugarà competició oficial en tres setmanes, però segueix actiu per tractar de continua igual en la represa de la Lliga Endesa.

«Estem en un bon moment. Hem tret endavant quatre partits molt complicats», assenyala Jaime Fernández, valorant que van deixar enrere un mal moment i «ens hem aixecat molt bé a través del treball». Quan es presentava un calendari complicat pels equips que hi havia al davant, hi va haver un canvi de xip, acompanyat a que «hem anat recuperant bastants jugadors i, anar treballant en la mateixa línia que ho estàvem fent, sumat a que guanyar al Barça et dona confiança. Hem entrat un moment en què en tenim molta i és fonamental per guanyar partits».

Sense relaxació

En aquest període «hem estat intensos i no ens hem relaxat, i ara no podem fer-ho amb aquesta aturada», ja que el MoraBanc es troba per primer cop aquesta temporada en posicions de play-off: «Veure’t ara entre els vuit primers és molt satisfactori i poder lluitar per ser a dalt a tots ens agrada. Vens a treballar més a gust, content i amb ganes que no pas si ets a baix. Enganxar aquestes victòries seguides ens ha donat per estar a dalt i hem de seguir en la mateixa línia perquè volem jugar els play-off. La plantilla és ambiciosa i ho podem aconseguir». En aquesta aturada de tres setmanes «estarem temps sense competir com a equip, però no ens podem descentrar ni tornar amb una altra mentalitat que no sigui la que portem ara». H