Gutiérrez tindrà més temps per recuperar-se del procés gripal

El vent continua fent la guitza. Les proves d’esquí alpí continuen cancel·lant-se per a la seguretat dels corredors. L’eslàlom femení va seguir el mateix camí que d’altres curses anteriors. Aquest ajornament servirà a Mireia Gutiérrez per seguir la recuperació de la grip que està passant. La prova està reprogramada per a demà.

Les condicions meteorològiques al Yongpyong Alpine Centre no van permetre que es pogués disputar l’eslàlom per les fortes ratxes de vent que s’hi produïen. El canvi de data per a Gutiérrez es positiu per trobar-se en millors condicions físiques, guanyant dos dies per fer-ho. «Per a mi molt és millor que s’hagi ajornat la prova. La veritat és que estava bastant concentrada i conscienciada en què correria, però com estic m’anirà millor tenir el dia sense competir. Demà [per avui] podré fer una mica d’eslàlom, entrenar una mica, i recuperar bé per a divendres. De moment encara estic una mica fluixeta. Intentaré recuperar forces el millor possible i poder competir al màxim que pugui», assenyalava la corredora andorrana.

Participació a tres proves

Demà serà un dia amb una nodrida participació andorrana, sempre que el temps ho permeti. A Gutiérrez se li sumaran Joan Verdú i Marc Oliveras, que disputaran el supergegant. També Irineu Esteve, que afronta la seva segona prova a Corea del Sud, amb els 15 quilòmetres estil lliure. L’esquiador de fons indicava sobre la seva preparació que «després de la cursa de 30 quilòmetres vaig tenir un dia més light, de recuperació, i els dos últims dies hem anat entrenant poques hores. Avui [per ahir] hem fet una mica d’intensitat i m’he trobat bastant bé. La cursa de divendres consta de quatre voltes a un circuit, però són dues voltes diferents de les altres dues. L’afrontem bé, motivats i amb ganes».