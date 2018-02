L’Andorra Skimo creix amb una nova distància i es duplica en trail

L’èxit de l’Andorra Skimo amb només dos anys de vida permet a l’esdeveniment créixer no només en nombre de proves, sinó també en disciplines. A l’skimo 6, com havien anunciat anteriorment, se li suma l’Skimo 10. De cara al 2018 hi haurà més novetats, i significatives. No només hi haurà una Skimo 4, sinó que les tres distàncies també tindran la seva versió de cursa de muntanya, que permetrà gaudir dels paratges del Principat durant diferents èpoques de l’any.

La bona resposta de l’esdeveniment comporta que progressi en diversos sentits. L’Skimo 6 celebra la seva tercera edició, el 24 de febrer, amb un recorregut de 30 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell, sortint de Naturlandia i arribant a Grau Roig, passant pels refugis de Roca de Pimes, Claror, Perafita, dels Orris, l’Illa i Montmalús, amb ascensions al pic Negre, collada de la Maiana i la de Montmalús. Serà la primera vegada que es disputi l’Skimo 10, que a aquesta primera etapa se li sumarà una segona que es realitzarà l’endemà, entre Grau Roig i Ordino-Arcalís, amb un traçat de 40 km i 3.000 m, transcorrent pels refugis de Siscaró, Coms de Jan, Sorteny i Rialb, i pujant el clot Sord, collada de Meners, planell del Quer i la Portella-Rialb. Em total seran 70 km i 5.000 m de desnivell. A la prova curta hi prenen part 141 equips i 330 esquiadors, mentre que a la llarga 133 conjunts i 305 corredors.

Les inscripcions es van tancar en vuit hores i es posa un límit de participació per motius de seguretat. «És la cursa amb més participants dels Pirineus en esquí de muntanya», assegura Gerard Riart, director de l’Andorra Skimo, que no només desitja que aquesta sigui una competició, sinó que «volem que sigui una cursa on es gaudeixi del paisatge, que és únic». El director de la cursa, Joan Turné, afirma que l’Skimo 10 «al principi serà dur perquè la gent arriba amb les cames carregades del dia anterior» i «és més tècnic, amb pujades amb més desnivell» que no pas la prova curta, però tot i així esperen que l’índex de finishers sigui elevat: «Som conscients que hi haurà abandonaments, però la gent és lluitadora». Alfonso Torreño, director de Grandvalira-Nevasa, destacava que l’esdeveniment «s’ha consolidat com una de les proves importants del país» i que «mostra tota la riquesa que tenim a les muntanyes».

Més proves

El 2019 serà un any de novetats importants per a l’esdeveniment, que creix en diferents vies. Una és mantenint l’esquí de muntanya, amb l’Skimo 4, per a aquells que només vulguin fer el traçat del segon dia. L‘altre canvia de disciplina, amb les curses de muntanya com a protagonista, realitzant-se les mateixes carreres, distàncies i traçats en trail, mantenint això si el nom i la marca d’Andorra Skimo. Les dates encara estan per definir, però seran entre finals de setembre i principis d’octubre. Sobre la taula també hi ha la possibilitat d’establir una classificació conjunta amb les disciplines d’estiu i hivern.

Rullan, entre els favorits

En el cartell de participants a l’Skimo 10 hi haurà el guanyador de l’any passat, el balear Pere Rullan, que en aquesta ocasió no formarà parella amb Miguel Caballero, sinó que competirà amb l’italià Filippo Beccari. «Serà bastant més dur que l’any passat. La gent que es presenti a les dues etapes haurà d’intentar sortir viu de la primera perquè sinó a la segona ho patirà fort», indica Rullan, que espera repetir títol a Andorra: «Sempre intentem sortir a guanyar, sense subestimar als contraris. Cada any agafa més renom i hi ha corredors de més nivell». Considera que aquesta cursa «s’està consolidant i que es convertirà en un referent», i «és una prova que cuida molt al corredor, que està pensada per a ell».