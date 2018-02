Andorra ingressarà a l’FMI a principis de l’any que ve

Andorra ingressarà al Fons Monetari Internacional (FMI) d’aquí a un any si la sol·licitud d’incorporació que el Govern està acabant de preparar es tramita en el període de temps habitual. Així, el primer trimestre de l’any que ve, el Principat ja formaria part de l’organisme internacional, tal com va afirmar Xavier Espot, ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, a la compareixença de després del Consell de Ministres. El demòcrata va aclarir que el termini és aproximat, ja que un any és el temps mitjà que triguen els països des que se’ls tramita la sol·licitud fins que es fa efectiva l’adhesió.



Espot va protagonitzar la roda de premsa en absència del ministre portaveu, Jordi Cinca, que és als Estats Units reunit amb els responsables de la comissió de valors i del Tresor nord-americà. És en el marc d’aquesta trobada en què s’estan ultimant els detalls de la sol·licitud, que es tramitarà d’aquí a 15 dies, quan ja es tindrà tota la documentació necessària per tirar-la endavant. Espot es va mostrar satisfet de poder formar part de l’ens l’any que ve. «És un organisme que treballa per a la cooperació monetària i per a l’estabilitat dels sistemes financers dels països que hi ingressen», va explicar Espot.



El ministre va destacar que la incorporació d’Andorra a l’FMI és la «culminació de la tasca d’homologació i dels esforços que s’han fet en matèria de transparència i cooperació». El portaveu del Govern va assegurar que l’adhesió suposarà una «garantia pel sistema financer d’Andorra». A més, va subratllar la importància de ser-ne membre per poder generar estadístiques útils i per ser valorats més positivament per les agències de ràting, que sempre manifesten que Andorra hauria de formar part de l’FMI.