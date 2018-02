Els duaners donen un any de marge al Govern per ampliar la plantilla

El sindicat de funcionaris de la duana denunciarà la falta de personal si en un any la direcció de Tributs i Fronteres, encapçalada per Albert Hinojosa, continua sense incorporar efectius a la plantilla. Els treballadors es van reunir amb representants de la direcció per exposar-los els motius del seu descontentament en l’àmbit laboral.



El sindicat lamenta que ja fa més d’un any que reclamen que es contractin més persones per completar la plantilla, que està patint moltes baixes per jubilacions, amb previsió que en un futur la xifra vagi a més, segons Xavier Simón, segon secretari general de l’organització sindical. A banda de la queixa per la manca de recursos humans, el sindicat va tornar a demanar que s’inverteixi en la millora de les casetes i del mobiliari en general de la duana. A més, els treballadors volen que es renovi el sistema informàtic i que s’instal·li un que permeti escanejar. D’aquesta manera, es vol acabar amb el «malbaratament de paper» i amb el rol d’administratius que, segons Simon, han d’assumir els funcionaris de la duana, que haurien de centrar-se més en el control dels vehicles.