Marín va per terra i no passa de vuitens de final

Lluís Marín ha finalitzat la seva tercera participació olímpica en els vuitens de final de la prova d’Snowboard Cross després que l’australià Adam Lambert el tirés a terra en una acció de cursa quan Marín estava fent una bona baixada, arribant a liderar la sèrie. La caiguda ha deixat l’andorrà sense opcions de seguir endavant i ha acabat la seva participació a PyeongChang en la 34a posició final.

Ha completat les baixades de classificació amb el 30è millor temps (1.15,37 minuts), aconseguit en la segona baixada (en la primera havia fet 1.15,47). L’andorrà s’ha quedat a 2,23 segons del millor registre, marcat pel francès Pierre Vaultier (1.13,14), que al final ha revalidat el títol de campió olímpic. Aquestes rondes classificatòries servien per establir els rivals en les vuit rondes de vuitens de final. Marín ha quedat enquadrat en la sèrie 6, amb el nord-americà Hagen Kearney, el canadenc Christopher Robanske, l’australià Adam Lambert i el francès Loan Bozzolo.

El rider andorrà ha fet una bona sortida i ha liderat la prova en els dos primers temps intermedis fins que quan anava tercer l’australià Adam Lambert ha perdut l’equilibri i ha arrossegat per darrere Marín, que ha anat per terra, perdent tota possibilitat de classificació.

Lluís Marín valorava així la seva actuació i la mala sort per la caiguda: «És una llàstima. Estic una mica frustrat perquè realment creia que podia fer un bon resultat, encara que la temporada no estigui anant com esperàvem. Les sensacions eren molt bones aquí, m’estava divertint molt i realment creia amb un bon resultat, però no ha pogut ser. L’snowboardcross és així. Avui crec que he fet la feina que em tocava, no he tingut sort i ja està. Ara a seguir treballant, intentant millorar sobretot el punt feble de les classificatòries per a les Copes del Món i endavant». El rider andorrà explicava que en la baixada de vuitens de final «estava amb confiança, em notava bé. Tot em sortia segons el que tenia previst i m’he col·locat líder. Sabia que m’atraparien en algun moment o altre perquè estava notant el vent de cara i jo estava liderant i ja m’ho esperava. He fet una bona amortida després del revolt 3, tornava a agafar velocitat, però malauradament un rider en el revolt 4 ha caigut sobre la meva taula i per a mi s’han acabat els Jocs».