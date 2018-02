Resolt el conflicte de paritat al Consell d'Europa

"La delegació del Consell General a l'Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, en una reunió mantinguda a dia d'avui [aquest dijous], ha considerat escaient que la M.I. Sra. Patrícia Riberaygua Marme, fins a la data membre suplent de la delegació, esdevingui membre titular en lloc del M.I. Sr. Carles Jordana Madero, que manté la presidència de la delegació tot i que passa a ser membre suplent de la mateixa". És el breu comunicat del Consell General. D'aquesta manera, es resol la paritat de gènere que exigeix l'Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) a les delegacions de cada país, que obliga que almenys una de les persones titulars sigui dona. Ara, els membres titulars són Riberaygua (Demòcrates per Andorra) i Víctor Naudi (Socialdemocràcia i Progrés), i els membres suplents són Judith Pallarés (Liberals d'Andorra) i Carles Jordana (DA).



El trencament al grup parlamentari liberal, és a dir, la marxa de cinc parlamentaris al grup mixt, va deixar els liberals en minoria, i va afectar la representativitat a la delegació de l'APCE, de manera que Pallarés, que n'era membre titular, va passar a ser-ne suplent, i Naudi, que era suplent, va passar a ser suplent. El Consell General va aprovar el canvi. Però la sorpresa va arribar quan la delegació va anar a l'última sessió de l'APCE i la cambra va informar el grup andorrà que no complia el reglament que exigia que almenys una dona fos titular, ja que l'APCE exigeix la igualtat de gènere. El tema va ser, fins i tot, motiu de discussió a l'APCE, i es va resoldre permetent a la delegació andorrana participar mentre que es comprometi a resoldre la situació per a la sessió de l'abril.



En les últimes setmanes, ningú volia moure fitxa: el grup mixt, que té deu parlamentaris al Consell General, volia mantenir Naudi com a titular; el grup liberal no es volia mullar i ho deixava en mans dels grups demòcrata i mixt, i Jordana no volia deixar la presidència de la delegació. Finalment, s'ha acordat que Jordana sigui suplent, però mantenint la presidència, i Riberaygua, titular. Fonts de Sindicatura han confirmat que aquesta fórmula està permesa, i que a la delegació belga la presidència també l'ocupa un membre suplent. El canvi l'haurà de tornar a votar el Consell General abans de la sessió d'abril a l'APCE.