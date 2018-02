Els treballadors del Comú d'Escaldes se sumen a la vaga

Des del sindicat s'argumenta que s'ha «constatat la vulneració de drets sindicals» i també s'emplaça a reprendre les negociacions per reformar la llei de la Funció Pública. Des del sindicat s'entén que el marc legislatiu que ofereix la reforma proposada afecta directament als treballadors i treballadores comunals i que a més, no s'ofereixen garanties pel bon exercici del servei públic.

A més de sumar-se a la vaga, el sindicat escaldenc també se suma a la resta de propostes fetes des de la plataforma sindical, com són l'enviament d'una carta a la confederació europea de sindicats i l'elaboració de les iniciatives legislatives populars.

La Unió Sindical de Treballadors del Comú d'Escaldes-Engordany (USTCEE) secundarà la vaga convocada pels sindicats de l'administració pública, així ho han informat mitjançant un comunicat. La decisió es va prendre ahir al vespre en el marc de l'assemblea general que van celebrar ahir al vespre i es va adoptar per unanimitat.

