Admesa la querella de la directora de l’escola Rosa Campà

El jutjat d’instrucció número 2 de la Seu d’Urgell ha admès a tràmit la querella criminal presentada per la directora de l’escola Rosa Campà de Montferrer, Maria Rodríguez, contra el director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida, Miquel Àngel Cullerés, i dos inspectors d’aquest departament. La docent acusa els representants del Departament pels presumptes delictes d’assetjament laboral i coaccions en l’àmbit funcionarial.

Tots tres havien de prestar declaració aquest divendres, en qualitat d’investigats, davant la seu judicial de la capital alt urgellenca però finalment la vista oral ha quedat ajornada i el jutjat els hi enviarà una nova citació, segons ha informat l’advocat de la directora, Pau Simarro.

La querella es va presentar el passat 7 de desembre després que la directora, tal com va explicar Simarro, se sentís assetjada al llarg dels mesos anteriors arran de la disconformitat d’alguns professors amb el nou projecte educatiu del centre. L’acusació també apunta que algunes persones vinculades a l’escola haurien difós suposades calúmnies sobre la seva persona, com ara que havia comès irregularitats en l’exercici de la seva feina, malgrat que una investigació del mateix Departament d’Ensenyament va resoldre l’acció tot limitant-la a una falta lleu.

Des de la conselleria es va obrir una investigació el passat 18 de juliol que es va resoldre amb una falta lleu «per haver signat un document sense tenir competències per fer-ho», segons va aclarir Simarro, que creu que tot plegat ha estat una «excusa» per fer pressió a la docent i intentar que dimiteixi.

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes van organitzar una jornada ludico-reivindicativa i no van portar els fills a classe, en protesta per la manca d’informació per part del Departament d’Ensenyament sobre l’expedient que a la direcció de l’escola. El col·lectiu dona suport a la direcció del centre i reclama que es resolgui aquest conflicte perquè els tràmits iniciats per la conselleria han generat «tensió» a la comunitat.