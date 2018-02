L’alberg de la Comella pot acollir un col·legi o un centre d’esplai

El Comú d’Andorra la Vella té dues ofertes sobre la taula per tal de donar en concessió les instal·lacions de l’alberg de la Comella que va tancar ara fa un any. Concretament, una seria per obrir un col·legi britànic privat, mentre que la segona opció convertiria l’espai en una mena de centre d’esplai on es faria activitats per a nens, entre d’altres. Des de la corporació no s’han volgut donar més detalls de les dues úniques ofertes que es van rebre al concurs que es va convocar el novembre passat i que es va tancar a principis d’aquest mes, ja que a dia d’avui s’estan estudiant totes dues per tal de poder prendre una decisió.



Els tècnics de la corporació estan comprovant que les ofertes presentades compleixen tots els requisits i alhora avaluant quina és l’opció que els convenç més. De fet, des del comú es va indicar que està previst que l’adjudicació es faci en breu, exactament en la sessió de consell de comú prevista pel mes que ve.

Condicions

Cal recordar que en plec de bases s’havia previst una concessió de 15 anys, renovable de deu en deu. Els terrenys que envolten l’immoble no entren en la concessió, tot i que depenent de la iniciativa que guanyi es podria arribar a un conveni de cessió de la finca. El cànon fix que l’adjudicatària pagarà al comú serà de 42.680,70 euros d’entrada i 3.600 euros mensuals. Aquest lloguer és el mínim, però les empreses poden determinar un pagament mensual més quantiós, fet que donarà més punts a l’hora de valorar les ofertes. Quant al cànon variable, el pagament dependrà del càlcul de l’explotació: si l’empresa factura menys de 100.000 euros, no pagarà res; entre 100.000 i 300.000 euros, un 1%; entre 300.000 i 600.000 euros, un 1,5%, i més de 600.000 euros, un 2%.



D’altra banda, des de la corporació ja es va deixar clar que en cap cas es permetria que l’activitat que es desenvolupés a partir d’ara a l’alberg pogués suposar cap tipus de competència per als empresaris de la parròquia, per tant, ja es va descartar d’entrada que se li pogués donar un ús hoteler.

Policia

A dia d’avui les instal·lacions estan cedides al Govern, en el marc d’un conveni de col·laboració amb el comú per tal que el cos de Policia pugui utilitzar l’alberg per fer les formacions de 31 nous agents. El conveni s’acaba al mes d’abril.