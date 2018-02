Cinca participa en una conferència sobre tributació

El ministre de Finances, Jordi Cinca, acompanyat de la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Clàudia Cornella, participen en la primera Conferència Mundial de la Plataforma de Col·laboració sobre Tributació, Fiscalitat i Objectius de Desenvolupament Sostenible. L’objectiu de la conferència és el d’intensificar la cooperació en matèria fiscal i orientar-la cap al desenvolupament sostenible. El fòrum se celebra a Nova York a iniciativa de les Nacions Unides, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial En aquesta primera conferència, sota el títol Fiscalitat i objectius de desenvolupament sostenible, es tracta el paper de la fiscalitat en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Cinca i Cornella, acompanyats de l’ambaixadora d’Andorra als Estats Units, Elisenda Vives, participaran en les diferents sessions plenàries i dels esdeveniments d’alt nivell. També estan previstos contactes amb homòlegs d’altres països.

