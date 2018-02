Malentesos de redacció

El Comú d’Ordino va publicar dimecres passat un edicte al BOPA informant que s’obria un període de 13 dies per posar a «informació pública la documentació» de l’oferta presentada per Saetde i que «complementa alguns aspectes del plec de bases» del concurs de compra de l’estació d’Arcalís.

La redacció de l’edicte ha propiciat algun malentés, ja que al anunciar que la documentació es posa a «informació pública», s’interpreta que els ciutadans interessats poden consultar dita informació. En conseqüència, aquest rotatiu ha intentat accedir al text denominat públic, però en desplaçar-se al comú, s’ha trobat amb que no ha tingut aquesta possibilitat.

Segons s’ha informat des de la corporació ordinenca, la informació és pública però només per als que ja han retirat prèviament el plec de bases. Aquest matís, però, no es detalla en cap línia de l’edicte. Al respecte, el comú ha reconegut que potser el text no queda massa clar i que el redactat es podria haver configurat de forma diferent per evitar malentesos, però en tot cas, remarca que l’encarregat d’escriure l’edicte ha estat el departament jurídic i sota la previsió que l’escrit s’entendria perfectament.

El que sobta és que prèviament a conèixer que no es podria tenir accés a la informació, el rotatiu va contactar amb l’àrea que guarda els documents i –des del mateix departament– es va assegurar que no hi hauria cap problema en consultar la informació requerida.

Si veritablement només els qui han retirat les bases poden consultar l’oferta complementaria de Saetde, el comú hauria de redactar de nou l’edicte perquè fos més entenedor i publicar-lo en el butlletí següent, que sortirà dimecres vinent.