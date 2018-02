Amistós amb Guinea Equatorial

Nou partit amistós per a la selecció absoluta. La Federació Andorrana de Futbol (FAF) tanca un matx contra Guinea Equatorial, que es jugarà el 26 de març a Andalusia, en una localitat encara per decidir-se, propera a Màlaga.

El duel servirà per preparar la Lliga de les Nacions que arrencarà el pròxim mes de febrer. Davant el combinat africà es jugarà cinc després d’enfrontar-se amb Liechtenstein. Els dos partits es jugaran a Andalusia, on els equips estaran realitzant una estada. També ho farà Andorra. «És el que buscàvem, una setmana sencera de treball fent-ho tots junts ens anirà molt bé per encarar la competició oficial», assenyalava el seleccionador, Koldo Àlvarez.

No serà la primera vegada que Andorra i Guinea Equatorial es trobin sobre el terreny de joc. El 7 de junt del 2015 es van enfrontar a l’Estadi Comunal en un amistós, amb victòria visitant per 0-1, que servia per mantenir-se actiu de cara a la fase de classificació per a l’Eurocopa del 2016. Aquell partit va ser especial per a Òscar Sonejee, ja que vaser en el que va complir el centenar d’internacionalitats, sent el primer jugador del país en arribar a les tres xifres amb la samarreta del combinat nacional.

L’equip africà es caracteritza per ser un conjunt «intens, que dona entrada a molta gent jove, que surten d’algunes de les millors bases dels clubs espanyols». A més es presentaran al matx en diferents moments, ja que «ells hi arribaran molt més rodats i la intensitat que es pot veure en una banda i l’altra pot ser diferent».

La selecció aprofitarà l’estada a Andalusia per jugar dos amistosos. El dia 21 s’enfrontarà a Liechtenstein, que és un rival de les mateixes característiques que es trobarà en uns mesos a la Lliga de les Nacions. Per seguir preparant la competició, la FAF treballa per continuar tancant partits amistosos. La intenció és tornar a jugar al juny, amb un o dos partits més i «seguir donant continuïtat al treball que portem realitzant».