Ld’A denuncia deficiències al SAD des que depèn del Govern

El Grup Parlamentari Liberal va denunciar ahir en roda de premsa que el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) ha empitjorat des que la seva gestió va passar dels comuns al Govern. Els consellers Jordi Gallardo i Judith Pallarés van assegurar que després de parlar amb diversos usuaris i treballadors han constatat que el servei que s’està oferint actualment no és tan bo com l’Executiu va dir dimarts passat. Una afirmació que el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va negar tot atorgant-la a un afany de «buscar polèmica».



En concret, els liberals van indicar que l’extensió d’hores del servei ha recaigut en els mateixos treballadors i que no s’ha ampliat la plantilla, el que provoca que els empleats s’hagin de dividir per arriar a tots els usuaris i no dediquin tant de temps com abans a socialitzar amb els usuaris. «Van tot el dia corrents per arribar d’un lloc a l’altre», va denunciar Pallarés. Així mateix, la consellera també va denunciar que, segons han constatat, el temps de resposta quan una persona demana ser atesa s’ha incrementat força. De fet, va manifestar que mentre que abans trigaven entre 24 i 48 hores, «ara sabem de gent que han esperat fins 15 dies».



Els dos parlamentaris tampoc veuen clar que l’enquesta de satisfacció que el ministre Espot va presentar indicant els bons resultats obtinguts sigui un reflex de la realitat. Des del seu punt de vista, el fet que la pujada del preu del servei, que ha passat de 5 a 9 euros l’hora, s’hagi produït després de fer l’enquesta desvirtua els resultats.



Després de la roda de premsa dels dos consellers liberals, el responsable de la cartera d’Afers Socials va voler deixar clar el que exposaven els de l’oposició no era cert. Segons Espot, «sempre es va dir que el preu passaria a ser de 9 euros l’hora i que s’aplicaria quan el Govern agafés el servei». A més, va afegir, «no és un canvi substancial», ja que l’únic comú que tenia un preu inferior era Encamp i que, en tot cas, les persones que no ho puguin pagar poden accedir a les ajudes del ministeri.



Segons el ministre, «hem sigut capaços amb els mateixos treballadors de donar més servei i amb millor qualitat, el que demostra que ara som més eficients». Així mateix, va assegurar que «no és cert» que el temps d’espera hagi augmentat i va atorgar les declaracions dels liberals al «desconeixement» i a generar polèmica d’un tema «que no genera controvèrsia».