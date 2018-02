L’oposició critica les «coaccions» als treballadors

Fonts sindicals van explicar dimecres a aquest rotatiu que s’està preguntant un per un als treballadors públics si tenen intenció o no de secundar la vaga. L’argument és que necessiten la informació per organitzar els serveis mínims, però les fonts consultades van apuntar que podria ser una mesura de pressió perquè els empleats se sentissin assenyalats i es fessin enrere a l’hora de participar de l’aturada.



El temor exposat per les fonts sindicals ha portat a l’oposició a denunciar les possibles intimidacions que estarien rebent els treballadors. Els partits més contundents van ser Liberals i SDP, que van qualificar la mesura de «coacció» i «manca de respecte a les llibertats» respectivament. Concretament, el parlamentari liberal Jordi Gallardo va deixar clar que en cas que s’estigui produint aquesta situació «no em sembla bé» i va reiterar que la manera d’evitar «el bloqueig que pot portar una vaga general és seure en una taula i negociar». D’altra manera, va emfatitzar, «ens obligaran a demanar responsabilitats polítiques». «Ara que la vaga està convocada cedeixen en alguns aspectes i pressionen en altres. Això només fa que empitjorar l’ambient de treball», va considerar.



Per part seva, el progressista Víctor Naudi va afirmar que «el Govern no ha sospesat bé la reforma i ara en pateixen les conseqüències». Pel conseller d’SDP «no respecten els drets dels treballadors i volen tenir informació que podran utilitzar en un futur». Tot plegat «és una evidència que el projecte de llei no està ben fet i que improvisen».



D’altra banda, la consellera del PS, Rosa Gili, va indicar que «es pot entendre si és per organitzar-se, però agafar-los un a un sembla intimidació». A més, va recordar que hi ha gent que potser encara no ha pres cap decisió i que no tenen l’obligació de dir si secundaran o no l’aturada una setmana abans. Finalment, Josep Majoral, del grup que uneix UL i independents de la Massana, va apuntar que el més important és establir uns serveis mínims i que, tot i que no veuria bé que s’estès assenyalant als treballadors, «cal un sistema per saber el personal amb què compto i els que necessito per donar un bon servei».

Les propostes a última hora

L’oposició també va coincidir en criticar que el Govern presenti ara noves propostes com una jornada laboral intensiva o no aplicar els quinquennis fins que els reglaments estiguin desplegats. Al seu entendre, calia «consens» amb una llei tan transcendent i entrar ara propostes noves demostra «improvisació». En detall, Gili va qualificar l’acció de «ridícula» i Majoral va demanar que no es pari d’utilitzar la llei com a «moneda de canvi electoral». Naudi, per la seva banda, va dir que aquesta manera de fer «no és seriosa» i Gallardo va considerar que la decisió de fer vaga «va més enllà d’una jornada reduïda».