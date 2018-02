Petició d’arrest domiciliari per a l’agressor de les tisores

La Policia va detenir fa vuit mesos a un home per atacar amb unes tisores a un altre ciutadà en el marc d’una baralla a la benzinera Repsol de Santa Coloma. Des de llavors, l’acusat es troba en presó preventiva a l’espera de ser jutjat.

Sis mesos desprès de la seva detenció, la defensa de l’home va interposar un recurs demanant que el detingut passés a arrest domiciliari sota vigilància monotoritzada. La demanda va ser rebutjada per les primeres instàncies i ahir va arribar al Tribunal Superior, que va celebrar una vista oral per analitzar els fets.

Durant la vista, la defensa va al·legar que no hi ha risc de fuga, perquè l’acusat no té ingressos i depèn dels pares. A més, va destacar que la Justícia pretén jutjar als dos implicats en la baralla (el detingut i el ferit per les tisores) per separat, quan –al tractar-se del mateix cas– s’hauria de fer en conjunt, ja que moltes argumentacions es complementen i van relacionades.

Tanmateix, la defensa demana que s’aclareixi per quin delicte es jutjarà al seu client, i és que en l’aute dictaminat pel Batlle en el moment de la detenció s’especifica que l’home pot ser acusat d’un delicte de lesions amb arma o per un delicte d’intent d’homicidi. La defensa reclama que s’el jutgi pel primer delicte i que en conseqüència, s’estudiï la pena pertinent.

Davant dels fets, la Fiscalia va puntualitzar que ratifica la necessitat de mantenir el detingut en presó preventiva i que des del ministeri es demanarà que se l’acusi d’un delicte d’homicidi. El Tribunal Superior dictaminarà sentència el proper dilluns.

Un home i una minusvàlida, a cops

Baralla? O atac i defensa posterior? Un home i una dona va acabar picant-se l’un a l’altre. Ell va propinar diverses puntades de peu i cops de puny. Ella, que té una minusvàlua, el va colpejar amb el bastó que li serveix com a suport per caminar. La qüestió és que se l’acusa d’un delicte major de «lesions doloses causades amb objectes amb perill de causar lesions més greus» a la víctima però la seva defensa al·lega que no va ser una barallar, sinó que va començar l’home qui va començar a picar-la i ella es va defensar: «Tenim informes mèdics que demostren que té un problema físic al braç i per tant no té força suficient per fer mal a ningú», va afegir el seu advocat. Amb tot, l’únic testimoni va veure el final, quan ja s’estaven picant.