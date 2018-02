Verdú assoleix el millor resultat d'un andorrà en una prova de velocitat als Jocs Olímpics

Joan Verdú ha aconseguit el segon Top-30 en els Jocs de PyeongChang després de completar la passada matinada el supergegant en la 28a posició, a 2’’42 del campió olímpic, l’austríac Matthias Mayer (1’24’’44). Aquesta és la millor actuació d’un esquiador andorrà en una prova de velocitat d’uns Jocs Olímpics, superant la 32a posició de Kevin Esteve en el descens de Sotxi 2014 i la 33a plaça en supergegant de Roger Vidosa a Vancouver 2010. Marc Oliveras, per la seva banda, ha tancat la seva participació a Corea del Sud amb la 33a posició en el supergegant, a 3’’40 del primer classificat.

Verdú, que sortia amb el dorsal 23, ha ocupat la 21a posició provisional des del tercer punt intermedi i fins a l’arribada, on ha marcat un temps d’1’26’’86, que li ha servit al final de la prova per acabar en el lloc 28è, dintre dels objectius previs marcats per als Jocs.

Un cop finalitzada la prova, Verdú assenyalava que “estic content del dia que m’ha sortit. Era una pista que no s’adaptava perfectament a les condicions que em van bé a mi, ho sabíem i he intentat tirar-me al màxim, sent agressiu. La part de dalt m’ha costat una miqueta més, mentre que a mitjan recorregut he esquiat molt bé. Llàstima que a la part final he fet una petita errada que m’ha costat una mica de temps. Sense aquest petit error hauria pogut fer un gran resultat. Estic només a 2’’42 de la medalla olímpica, això és relativament poc, em demostra que estic a bon nivell, que estic amb els millors i que estic treballant bé”. L’esquiador apuntava que “he sabut capgirar la situació després del descens d’ahir que no em va sortir com volia i estic content per aquesta 28a plaça, perquè compleixo un objectiu més en aquests Jocs. De moment ja són dos Top-30 i estic molt motivat per al gegant, amb moltes ganes. El gegant és on tinc més confiança i crec que puc estar més endavant”.

Marc Oliveras, amb el dorsal 45, ha fet una cursa de menys a més (43è en el primer punt intermedi, 37è en el segon i 32è en el tercer), que li ha permès acabar 33è, amb un registre d’1’27’’84, quedant-se a 23 centèsimes del Top-30. Oliveras, que ja no torna a competir a PyeongChang, explicava que “estic satisfet de com he esquiat avui. El resultat? Bé, esperava estar dels 30, la veritat. Era una baixada força correcta per entrar-hi. Sí que és veritat que les condicions pels dorsals una miqueta més alts eren complicades. De fet no hi ha cap dorsal 40 que entri dels 30. Em sap greu el descens d’ahir en què no vaig poder aprofitar el que havia fet a la combinada i crec que vaig perdre una bona oportunitat”.

Un cop finalitzada la seva participació olímpica, Oliveras valorava així la seva actuació: ““En general he esquiat bé, he sigut intel·ligent en les coses que havia de ser i potser he perdut oportunitats que ja no es recuperen com l’eslàlom de la combinada i el descens d’ahir, però tot i això, estic satisfet dels Jocs i de representar Andorra. Crec que he esquiat a un bon nivell. Ara toca seguir treballant i preparar les finals de la Copa d’Europa a Andorra”.