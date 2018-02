Top 30 de Gutiérrez a l'eslàlom

Mireia Gutiérrez ha disputat avui la seva única prova als Jocs de PyeongChang, l’eslàlom, que ha finalitzat en la trentena posició, assolint l’objectiu classificatori marcat abans de començar la competició olímpica. Gutiérrez, que arribava a l’eslàlom després de passar per un procés gripal que l’ha afectat fortament els darrers dies, ha completat la prova amb un temps total d’1’46’’06, quedant a 7’’43 de la campiona olímpica, la sueca Frida Hansdotter (1’38’’63). Wendy Holdener, líder després de la primera baixada, ha finalitzat segona, mentre que l’austríaca Katharina Gallhuber ha deixat sense podi a la gran favorita, la nord-americana Mikaela Shiffrin.

Mireia Gutiérrez ha aconseguit avançar quatre posicions en la segona mànega, després que en la primera, amb un temps de 53’’22, quedés en la 34a posició, a 7 dècimes de la 30a plaça, l’objectiu classificatori, i a 4’’33 del millor registre, que marcava la suïssa Holdener. Gutiérrez reconeixia que s’havia notat mancada de forces en la recta final de la primera mànega. Amb tot, amb el guany de places de la segona, en què ha fet un temps de 52’’84, l’esquiadora tancava la seva tercera participació en uns Jocs en 30a posició, aconseguint acabar per primera vegada un eslàlom olímpic.

“El resultat de la cursa d’avui, un Top-30, és honest. Per com he estat aquests dies la veritat és que no m’esperava gran cosa”, assegurava d’entrada Mireia Gutiérrez. L’esquiadora afegia que “la primera mànega surto bastant bé, amb un bon ritme, però a mesura que avançava la baixada veia cada cop l’arribada més lluny. Em faltaven bastant les cames, em faltava bastant energia, però tot i això penso que és una cursa positiva. He lluitat les dues mànegues, cosa que tal com he vingut no era gens fàcil, però al final no és el resultat que jo m’esperava en aquests Jocs. A nivell d’esquí penso que soc molt millor del que he fet avui, però tal com han anat aquests dies i com he estat és un resultat honest”.

Gutiérrez pensava ja en les setmanes vinents. I és que la temporada encara no s’ha acabat: “Em queda temporada encara, una Copa del Món, copes d’Europa i he de seguir treballant i sobretot ara he de recuperar-me bé d’això, que encara no estic perfecta”.