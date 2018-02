Esteve signa la 27a plaça als 15 km patinador

Irineu Esteve s’ha pogut treure avui el regust amarg que li va quedar després del debut olímpic en l’esquiatló (46è lloc) i ha protagonitzat una gran cursa en els 15 quilòmetres estil patinador que l’ha portat a la 27a posició final, dintre de l’objectiu de fer Top-30 marcat abans dels Jocs. El jove fondista, que sortia amb el dorsal 22 de 119 corredors, ha completat el recorregut en 35’40’’7, després de fer una cursa de menys a més que l’ha fet acabar a 1’56’’8 del campió olímpic, el suís Dario Cologna (33’43’’9). El podi l’han completat el noruec Simen Hegstad Krueger i Denis Spitsov (Atletes Olímpics de Rússia).

Esteve marcava el 57è millor temps al pas pel quilòmetre 1’5, era 39è a mitjan recorregut i ja ocupava la 27a posició en el quilòmetre 13’5, posició que ha mantingut fins al final en el circuit de l’Alpensia Cross-Country Skiing Centre de PyeongChang.

L’esquiador andorrà es mostrava “molt content pel resultat. Llàstima de la primera volta o volta i mitja, en què he sortit una mica lent, però en comparació amb els temps dels altres perquè he sortit a donar tot el que tenia des del minut 1, però potser no he sigut tot el ràpid que hauria d’haver sigut. En els primers 5 quilòmetres anava bastant endarrerit i després la gent s’ha començat a apagar una mica i jo he pogut seguir amb el mateix ritme i això m’ha fet escalar posicions. D’esquís anava bé, ràpid i m’he trobat bé, amb ganes”. Sobre si s’esperava acabar 27è, l’andorrà ha comentat que “podíem esperar un Top-30 si sortia una bona cursa i ha sigut així. Per això estic molt content i a veure què passa amb la cursa de 50 quilòmetres. No n’he fet mai cap i a veure com es planteja”.