PVG Casino presenta un projecte amb 100 llocs de treball i una inversió de 13 milions d'euros

PVG Casino presenta una proposta per a la concessió de la instal·lació a Andorra que crearà 100 llocs de treball, disposarà de 2.850 m2 a Caldea amb 13 milions d'euros d'inversió i les obres duraran entre nou i dotze mesos, amb la qual cosa si obtinguessin la llicència podrien obrir el mes de desembre d'aquest any, segons informa l'ANA. La xifra de negoci prevista estarà entre els 20 i 25 milions d'euros. Hi haurà una petita sala de 30 metres quadrats destinada als fumadors i la gastronomia estarà gestionada per Christian Zanchetta, l'únic xef andorrà que ha aconseguit una estrella Michelin. El 10% del capital del casino estarà obert als andorrans que en una primera fase podran comprar d'una a 588 accions. PVG Casino destinarà 250.000 anuals a les associacions andorranes que presentin un projecte que serà avaluat per l'empresa.

Els seus impulsors han afirmat, durant la presentació, que és un projecte fet a mida per a Andorra i que volen sigui l'orgull del país i que tenen l'experiència de la seva gestió en el mateix àmbit als Alps. Han apostat per Caldea recordant que una llei francesa de l'any 1907 obligava els casinos a estar en un indret amb aigues termals. Francesc Larroca, el president de PVG Casino, ha explicat que s'ha confiat la remodelació dels locals de Caldea a Josep Pubill "perquè coneix bé l'edifici ja que va ser l'arquitecte de l'Inuu". Per la seva part, la responsable de comunicació, Rosa Burgos, ha dit que el lloguer dels locals aportaria 560.000 euros a la societat explotadora de Caldea i que permetria, així mateix, dinamitzar el comerç de la zona. De cara a la programació d'activitats han iniciat contactes amb l'organització del campionat del món de pòquer per acollir una prova a Andorra que portaria uns 1.000 jugadors.

Els directius de PVG Casino també han mostrat el seu compromís amb la responsabilitat social, amb la prevenció, la detecció i l'acompanyament dels riscs i les patologies del joc. PVG Casino és un grup familiar que, a banda del joc, preveu per al casino una selecció d'espectacles amb el seu soci, Michel Boucau. Una de les proposes és la presència al casino d'un espectacle del Crazy Horse.