Descarrega nega «represàlies» als funcionaris que secundin la vaga

Els temors expressats pels sindicats sobre les possibles pressions a funcionaris per tal de minimitzar el seguiment de la vaga ha fet que des de l’Executiu s’hagi sortit al pas de les crítiques. La ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, nega que es doni cap situació d’aquest calibre després que els sindicats mostressin malestar perquè alguns directors de departament preguntaven un per un als empleats si secundarien l’aturada o no. Així, en declaracions recollides per l’ANA, Descarrega va posar en relleu que «el Govern té el màxim respecte per aquest dret de vaga que els treballadors de l’administració pública poden exercir».



Segons la ministra, doncs, l’actuació dels directors tant sols responia a la finalitat d’obtenir «informació objectiva del nombre de persones amb qui comptaran els departaments» i els dies o les hores en què facin vaga però va negar cap «represàlia».

Preavís

Des del Govern també s’ha valorat en positiu la decisió dels sindicats de fixar un preavís, finalment, de 48 hores i no de 24 com s’havia dit al principi. Malgrat que la proposta s’haurà de tractar en la reunió prevista per dilluns entre l’Executiu i els representants sindicals, ahir el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres Falcó, destacava que el canvi «ja és un pas» si bé recordava que «nosaltres hauríem volgut 72 hores, però sempre ho hem centrat en el fet de facilitar a les famílies i a tothom que s’ha d’anticipar i fer una previsió de l’horari laboral perquè es puguin adaptar en funció de la vaga».



Justament des del Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) ahir també es va fer arribar una comunicació a l’Associació de Pares d’Alumnes de l’Escola Andorrana (APAEA) en què se’ls advertia de la voluntat d’avisar de les mobilitzacions amb 48 hores d’antelació «amb la clara voluntat d’interferir el menys possible en la vida laboral dels pares i mares». En la carta, a més, s’agraïa el suport de l’APAEA a les demandes sindicals i per aquest motiu se’ls emplaçava a animar «als pares i mares dels nostres alumnes a evitar, en la mesura que puguin, portar els fills a l’escola durant el dia o els dies que duri la protesta».



I és que malgrat que els sindicats van anunciar que les mobilitzacions es concentrarien entre el 19 de febrer i el 19 de març encara no s’ha fixat la data d’inici de l’aturada. Sembla clar que dilluns no hi haurà cap acció, ja que és just el dia que Govern i sindicats s’han d’asseure per pactar uns serveis mínims que encara no estan fixats.



Amb tot, s’ha indicat a les famílies que els serveis mínims previstos «estan adreçats a acollir amb seguretat els alumnes, especialment els menys autònoms, de les famílies que no puguin fer altrament per poder assistir al seu lloc de treball. No estan pensats per garantir una activitat lectiva ordinària, ja que això aniria en contra dels objectius de la nostra protesta».

Explicacions

D’altra banda des del SEP també animaven a les famílies a «adreçar-vos al nostre Govern per demanar explicacions referents a com han desenvolupat el procés de negociació que ens ha dut fins aquesta greu situació».



I és que des dels sindicats no s’amaga que el fet d’arribar a una vaga és «un fracàs», ja que és una situació límit que s’hauria volgut evitar. Amb tot, en la reunió de dilluns es veurà si hi ha acord amb els serveis mínims proposats des del Govern o no. Un cop establerts serà quan els sindicats, després de reunir-se amb els seus afiliats, comencin a definir les accions que es duran a terme. Així seria al llarg de la setmana quan pugui començar la vaga.

Pallarés: «El Govern tirarà pel dret amb la llei»

La consellera general liberal, Judith Pallarés, està convençuda que el Govern no té cap voluntat d’escoltar ni tampoc la intenció de negociar «ni amb els sindicats ni amb els grups parlamentaris». Segons la parlamentària, el fet que l’Executiu digui que els reglaments de la llei de la Funció Pública es començaran a treballar abans que la llei estigui aprovada ho demostra, ja que els grups parlamentaris encara no han pogut aportar el seu granet de sorra al text a través de les esmenes que considerin escaients. Pallarés entén, doncs, que ja estan parlant d’uns reglaments que es despleguen d’una llei que l’oposició no ha pogut treballar. «Parlar d’uns reglaments que pengen d’una llei que no està encara a tràmit demostra que el Govern no vol modificar res», sentencia.



A més, la consellera recorda que també es va proposar als sindicats que fessin arribar les seves queixes o propostes a través de les esmenes dels grups parlamentaris, un fet que quedaria diluït per la manca de temps.



Així, Pallarés va deixar clar que, des del seu punt de vista, «el Govern tirarà pel dret» amb la llei, «fent valer la seva majoria» al Consell General. La consellera va reiterar que el que cal es seure en una taula tripartita formada pel Govern, els sindicats i els grups parlamentaris per consensuar la llei.