Vestuari reglamentari i publicitari

Per si no n’hi havia prou amb el descontentament dels membres de l’Associació de Bombers per l’estat de la roba d’intervenció, Joan Torra també va lamentar que ara els hagin inclòs en el vestuari reglamentari roba «de publicitat». Anem per parts. No és que a partir d’ara l’uniforme vagi patrocinat, però sí que s’han repartit gorres de promoció del Congrés anual de la Comissió Internacional de Socors Alpins (ICAR) i s’ha decidit que passin a formar part del vestuari reglamentari del cos com a gorra d’hivern de la uniformitat del parc.



La situació l’han conegut després de rebre un comunicat intern que els informava de la situació i que se’ls va fer arribar a principis de mes. Ningú ha decidit, de cop i volta, posar publicitat a l’uniforme dels bombers, sinó que tot plegat s’explica per un retard. Segons la comunicació interna, amb motiu de la celebració del congrés ICAR un dels patrocinadors principals, la marca tèxtil ARC’TERIX, va confeccionar unes gorres tèrmiques per als assistents. Però «per motius aliens a l’organització», les peces de roba no van arribar en el termini previst i per tant, no es van poder entregar a temps.



Un cop van saber que les gorres estaven fetes i les tenien a disposició, de manera consensuada amb el proveïdor i amb el responsable de la secció de vestiment del cost d’extinció d’incendis, «la direcció ha decidit que aquestes gorres passin a formar part del vestuari reglamentari de bombers, com a gorra d’hivern de la uniformitat del parc». Així doncs, a partir d’ara cada efectiu del cos tindrà a disposició una d’aquestes gorres tèrmiques. I de manera extraordinària, els integrants dels bombers es podran passejar per la caserna abrigats i, alhora, fent publicitat per la gorra.