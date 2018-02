El casino del grup francès PVG a Caldea crearà 100 llocs de feina

El projecte que va presentar la societat francesa PVG al Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) i als mitjans de comunicació contempla un casino a la planta baixa de Caldea, de 2.850 metres quadrats, per un cost d’inversió de 13 milions d’euros i una xifra de negocis d’entre 20 i 25 milions d’euros. Si PVG fos la guanyadora d’entre les nou empreses que s’han presentat al concurs públic per construir i gestionar el primer casino del Principat, es crearien 100 llocs de treball, la majoria dels quals amb contractes indefinits i donant prioritat als residents. El mes que ve s’anunciarà el nom del grup que s’endurà l’adjudicació de l’obra, una de les més esperades de la legislatura, després que s’aprovés la llei del joc el 2014.



L’opció de llogar els espais del centre termal en comptes de construir des de zero un nou edifici per al complex, permetrà que el casino estigui operatiu a finals d’aquest any. Segons va explicar la responsable de comunicació, Rosa Burgos, les obres duraran entre nou i 12 mesos, així que al desembre ja podria estar en funcionament. A més, el lloguer dels locals aportaria 560.000 euros a la societat explotadora de Caldea, amb l’objectiu de dinamitzar el comerç de la zona.



La tria de l’equipament termal com a ubicació on situar el casino també vol perpetuar la tradició històrica de combinar termalisme i joc en un mateix edifici, tal com contemplava una llei francesa del 1907 que Francesc Larroca, soci inversor i president de PVG, va mencionar a la presentació. El vincle entre l’oci i la tranquil·litat estarà limitat, segons van destacar els integrants del grup. Així, la imatge exterior de Caldea es mantindrà intacta i, tot i que compartiran l’entrada a l’edifici, a través de l’escalinata que du a la porta principal, el passadís on ara hi ha les oficines d’ActuaTech comptarà amb un desviament que portarà a les sales de joc. «Es diferenciaran molt bé les dues entrades, no s’indicarà de cap manera per induir la gent a anar al casino», va comentar Burgos.



Un cop s’accedís al passadís del casino, els usuaris baixarien unes escales mecàniques fins arribar a la sala de joc, amb 254 posicions de joc, una zona per al pòquer, una per a apostes esportives, una altra per al restaurant que regentaria Christian Zanchetta, el xef andorrà que va aconseguir una estrella Michelin del 2004 al 2008, i una sala d’espectacles de prop de 400 metres quadrats amb capacitat per a 240 persones. «S’hi podran organitzar esdeveniments de tot tipus i contemplem col·laborar amb Andorra Turisme i altres entitats», va subatllar Burgos.



L’organització d’esdeveniments anirà a càrrec de l’actriu Line Renaud, i de Michel Boucau, soci del grup i productor de renom en el panorama musical francès. Pel que fa a la remodelació dels locals, Josep Pibull serà qui ho coordini. «Com a arquitecte d’Inúu, no hi ha ningú que conegui millor les entranyes de Caldea», va assegurar la responsable de comunicació.





El retorn als residents

Amb l’objectiu que l’activitat del casino repercuteixi positivament al país, PVG va assegurar que destinarà 250.000 euros cada any al suport d’associacions andorranes, previ anàlisi de les iniciatives que portin a terme. A banda, el projecte fixa que un 2,5% de la xifra de negoci es destinarà al finançament d’accions comunes amb Andorra Turisme. Sempre que l’ingrés net anual superi els 20 milions d’euros, es pagarà el 20% del total al Principat, i no el 10% que marca la llei. «El potencial d’aquests esforços podria ser a mitjà termini, i s’estima en tres milions d’euros l’any», diu el comunicat de l’empresa.

Esperit de muntanya

Els impulsors del casino van afirmar durant la presentació que el projecte és fet a mida per a Andorra, per l’experiència que té el grup PVG, propietari d’un dels casinos més importants de França, de pistes d’esquí i apartaments turístics en paratges de muntanya. De fet, la societat s’inspirarà en el casino que ja gestiona als Alps francesos per construir el del Principat. «Volem que sigui l’orgull del país», va assegurar el president del grup.