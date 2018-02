El Govern licitarà aquesta setmana el pont d’Isidre Valls del vial lauredià

El nou vial de Sant Julià que ha d’ajudar a descongestionar el trànsit al poble està una mica més a prop de ser una realitat. Tal com va anunciar el Govern l’any passat, es treballa amb la previsió que abans d’acabar l’any les obres de tot el tram de desviació estiguin iniciades. Per aconseguir-ho ja s’han iniciat els primers passos. Dimecres passat l’Executiu va fer públic un decret al BOPA pel qual es posen en vigor els crèdits plurianuals previstos per a l’exercici 2018 del Ministeri d’Ordenament Territorial. Un d’ells, d’1,5 milions d’euros, destinat al vial.



Segons va explicar el ministre titular, Jordi Torres, «la setmana que ve licitarem les obres del pont d’Isidre Valls», situat a la intersecció del carrer que porta el mateix nom i l’avinguda Francesc Cairat. «Juntament amb la rotonda del pont de Fontaneda seran els dos punts que donaran accés al vial».

Previsions

Després d’aquesta primera fase d’obres, la idea és que durant aquest any es pugui licitar la totalitat del vial per tal que tots els treballs de la desviació «estiguin iniciades durant aquest any».



Torres va insistir en la necessitat de poder tirar endavant aquestes obres per donar solució als problemes de trànsit que registra l’entrada del país. «És una de les fites marcades», va assegurar, destacant que finalment els treballs es podran fer amb un cost més reduït del que es preveia inicialment. El motiu no és un altre que el canvi de projecte que es va fer per poder donar sortida a un projecte que fa anys que està encallat, ja que la proposta prevista tenia uns costos massa elevats.



Concretament, el nou traçat enllaçarà el túnel de la Tàpia i seguirà en direcció a la frontera hispanoandorrana per l’altra banda del riu fins a arribar a l’avinguda Francesc Cairat, entre la plaça Laurèdia i el pont de Fontaneda.

Detalls

Segons el projecte anunciat pel Govern, el nou vial hauria de tenir dos carrils només en direcció Espanya i que els actuals que passen per l’avinguda Francesc Cairat siguin tots de pujada. Disposant doncs, de dos carrils en sentit sud i dos més en sentit nord des de l’Executiu es preveu que es podrà descongestionar el trànsit que té actualment la parròquia, especialment en dates assenyalades quan un gran nombre de turistes visita el Principat. Com va detallar el ministre, el projecte inclou una rotonda a l’alçada del pont de Fontaneda.



Aquest tram del projecte ha de permetre completar la desviació de la Carretera General 1 (CG1) sent una alternativa més econòmica a la que havien proposat altres Governs i que ara no es podia assumir. La idea original passava per fer un vial que connectés el túnel de la Tàpia amb la frontera amb la construcció d’un gran túnel. Ara per ara, però, s’ha optat que l’alternativa més econòmica sense descartar que més endavant es pugui estudiar la possibilitat d’allargar l’obra en una nova carretera fins a la frontera del riu Runer.

Fontaneda

Cal recordar que pel que fa a les obres del pont de Fontaneda ja estan licitades. El Govern va adjudicar els treballs a principis de desembre, ja que s’aprofita una intervenció de millores hidràuliques al riu Gran Valira en aquella zona per tal de construir la rotonda. Segons es va informar des de l’Executiu en el moment de fer l’adjudicació, les modificacions tenen un cost total de 2.742.112 euros i una durada de 18 mesos. Les obres formen part de la fase 1 del projecte del vial. El projecte es compon de quatre fases i dues d’elles ja estan en funcionament, el túnel de la Tàpia i els seus accessos d’Aixovall.