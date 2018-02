Bomosa proposa un projecte educatiu a l’Alberg de la Comella

Les últimes propostes del Govern no han rebaixat la tensió

Infants del país, els seus mestres i les famílies seran els primers beneficiats, juntament amb els esportistes, universitaris, la gent gran i les empreses i organitzacions que necessitin millorar les competències emocionals dels seus treballadors. La Granja (Catalunya) és la primera amb un mètode registrat que entrena les competències emocionals de nens i joves amb resultats demostrats científicament pel GROP de la Universitat de Barcelona i al seu programa han participat escoles, universitats, organitzacions i grups tals com el projecte Escola Granja: Jesuïtes de Sarrià, La Salle Bonanova, Súnion o Montserrat i escoles de l’òrbita internacional entre les quals figuren l’Escola Japonesa, Liceu Francès o Zürich Shule.

Per elaborar aquesta proposta educativa i amb la intenció de situar-la a l’Alberg de la Comella, Bomosa i La Granja han unit esforços amb diferents persones i organitzacions, aportant cadascú el coneixement i experiència tècnica en el camp de l’educació emocional, la capacitat de gestió d’empreses, els recursos humans i econòmics necessaris, uns valors compartits i un concepte de servei educatiu d’avantguarda.

Segons exposa l’entitat, l’Alberg de la Comella reuneix unes instal·lacions de gran qualitat i un entorn òptim per a desenvolupar un servei en un projecte que el grup ha presentat amb el nom: La Granja Andorra, un servei educatiu innovador dirigit a una gran varietat de col·lectius, focalitzat al país i obert a les persones que busquen aquest tipus d’oferta especialitzada.

En el marc del concurs convocat pel Comú d’Andorra la Vella per a la concessió per un termini de 15 anys de l’Alberg de la Comella, Univers Bomosa, La Granja i quatre col·laboradors andorrans experts en el món de l’educació, van presentar ahir una proposta única amb un servei innovador.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació