L’FC Andorra busca seguir la bona ratxa a domicili

La línia ascendent que segueix l’FC Andorra compta amb una nova oportunitat per seguir vigent. Juga demà al camp de la UE Sant Ildefons, conjunt que també compta amb una plantilla caracteritzada per la joventut dels seus jugadors.

El davanter dels tricolors, Aaron Sànchez, assenyala que «fora de casa l’important és puntuar, no encaixar gols. Ocasions sabem que en tindrem sempre i si les aprofitem és cosa nostra. Si mantenim la porteria a zero sabem que l’empat està allà». El conjunt de Cornellà ocupa la desena posició i «la treu bé de porteria, la sap jugar» a l’hora de construir, i una de les instruccions per frenar-los és «que tinguin problemes per jugar per dins».

Una setmana més les baixes s’acumulen. Ho són baixa per lesió Alàez, Pujol, Betriu, Nazzaro, Viladot i Robert, mentre que ho és per sanció Emili. Trobar-se amb jugadors sense poder ser a la convocatòria «és com normal. Hem entrat en aquesta rutina que sempre ens falta algú», però ho estan sabent superar: «Els resultats ens estan venint a favor, som una família, ho estem traient endavant i quan més problemes tenim millor ho estem fent». A pesar del bon moment actual, a la plantilla andorrana no volen pensar encara en cap opció d’ascens: «L’objectiu que tenim aquest mes de febrer és la permanència. Si veiem després que podem agafar uns altres objectius ja ho valorarem».