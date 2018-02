Petició de presó pel contrabandista francès que utilitzava un menor

La Fiscalia de Montpellier sol·licita tres anys de condemna i la petició d’ingrés immediat a presó per a un ciutadà francès d’origen algerià que hauria utilitzat un menor per introduir tabac de contraban a França des d’Andorra, a través de pistes forestals dels Pirineus, segons informa el mitjà digital francès Midi Libre.



L’home acusat té 41 anys i haurà de respondre davant la justícia per la importació il·legal de 411 cartons marca Philip Morris i 851 paquets de tabac de liar de 30 grams cada un, més de 25 quilos d’aquesta varietat, en total. Els fets s’agreugen ja que el ministeri públic li retreu també haver utilitzat de manera «habitual» un menor estranger, aïllat i sense família a França per fer passar la mercaderia a peu, a través dels Pirineus i amb origen a Andorra. L’home hauria entrat en contacte amb el menor a través d’un dels seus fills qui hauria fet la travessa del Mediterrani il·legalment el 2016 amb el jove que ara la Fiscalia creu que l’home explotava, amb l’objectiu d’immigrar a Europa tots dos. L’operació s’emmarca dins de les accions que la Fiscalia de Montpellier està intensificant recentment per acabar amb el tràfic de tabac que alimenta les vendes clandestines i desestabilitza el mercat reglamentari a la població des de fa mesos.

Confessió del menor

Va ser el mateix menor qui hauria explicat els fets a la policia després que l’acusat fos aturat dues vegades per controls policials. El primer va ser el 10 de març de 2017 quan la policia de Béziers va interceptar dos vehicles, un dels quals conduït pel sospitós i que contenia 192 cartons i 100 paquets de tabac al maleter, valorats en 14.000 euros. Tot estava lligat amb cinta adhesiva i en forma de motxilla.



Més tard, el mateix home també va ser trobat a Marseille conduint un Renault Laguna amb tabac de contraban d’origen andorrà valorat amb més de 21.000 euros. L’home va negar qualsevol implicació en el tràfic il·legal de tabac i no va saber explicar d’on havia sortit el contingut del vehicle. En aquell moment, anava acompanyat del menor , qui va confessar que havia anat fins a Andorra amb l’acusat i el seu fill per comprar tabac i que després ell havia creuat a peu les muntanyes per introduir-lo a França amb un tipus de motxilla casolana com la que s’havia localitzat prèviament a Béziers. El menor també hauria explicat a les autoritats que no rebia cap sou a canvi, sinó que simplement obtenia el dret d’allotjament a casa de l’home, a Montpellier.



L’advocat de l’adult sospitós, Jean-Baptiste Mousset considera que les autoritats volen fer creure que tot aquest muntatge de contraban està només a càrrec de l’algerià, fet que pel lletrat no és factible. També va titllar la investigació de «feble», sobretot al voltant de les declaracions del jove.

Mousset es queixa que ningú s’ha interessat per investigar de qui era el segon vehicle que va fugir d’un dels controls policials i assegura que no hi ha «proves concloents» que vinculin al seu client al tràfic de tàbac organitzat. Per aquest motiu, demana 18 mesos de presó sense ingrés ferm i no considera que hagi avocat al menor a cometre cap delicte i menys de manera habitual.