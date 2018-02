Naudi impulsa un estudi per a un clúster motociclista

Constituir un clúster del món del motociclisme que es converteixi en un pol social, econòmic i de promoció per al país. El conseller independent integrat al grup mixt, Carles Naudi, va formular una esmena al pressupost del 2018 per a la realització d’un estudi en aquest sentit, que va rebre l’aprovació de tots els grups parlamentaris del Consell General. Inicialment l’informe tindrà un cost de 25.000 euros.

La idea es trobava en el programa electoral de Liberals d’Andorra a la Massana, on un dels punts indicava que volien convertir la parròquia en atractiva per a esportistes internacionals, promovent la iniciativa privada per a la creació d’un circuit de terra. Naudi trasllada ara aquest projecte «a qualsevol indret del país. Volem el millor per Andorra», exposa el conseller general, que amb aquesta esmena espera que «es comenci a estudiar-la viabilitat de crear unes infraestructures per a que Andorra sigui atractiu pels motoristes, ja que els falta un lloc atractiu per entrenar de manera regular als que viuen aquí». Són varis els pilots que resideixen al Principat i amb aquesta iniciativa «seria més atractiu per a què en poguessin venir més, ja que fins ara els hem tingut de carambola. Sí que és veritat que els podem oferir actualment una sèrie de coses, però creant un circuit podrien arribar també mecànics, agents i representants, marques, escuderies i fàbriques de petits components. El món del motor mou moltes coses. També s’hi podria fer una escola de pilots, de la qual es podrien beneficiar la base andorrana».

La construcció de la instal·lació «serviria com a eix vertebrador per a crear el clúster, perquè portaria molts elements al seu voltant i del qual el país se’n beneficiaria. No només seria per a professionals, sinó que també es podrien fer diferents tipus de competicions i permetria a gent que hi vingui a rodar, com grups d’aficionats a les motos». L’esmena presentada «ha de permetre determinar si es pot fer una aposta decidida o no en aquest sector».