Un cotxe perd el control i acaba al damunt d'una rotonda

Espectacular accident d'un únic vehicle, aquest dissabte a la tarda, a la rotonda de Meritxell, a la CG-2. Per sort no hi ha hagut ferits i només s'han hagut de lamentar danys materials. Un Golf amb matrícula espanyola ha perdut el control en el moment d'entrar a la rotonda i ha anat a parar just al damunt de la girola. Fins al lloc de l'accident s'hi han desplaçat Policia i Bombers, que han estat revisant el cotxe.



Segons ha informat la Policia, pels volts de dos quarts de cinc de la tarda s'ha produït un altre accident entre un cotxe i una moto, a la rotonda de Tobira. En aquest segon sinistre tampoc hi ha hagut ferits de gravetat.



A més, aquest dissabte al matí, a les 7:30 hores, un turisme Seat Ibiza amb matrícula andorrana ha xocat frontalment contra unes pilones del voral de la CG-2, just passada la rotonda de la Bartra, a l'alçada del quilòmetre 3,4. Només s'han produït danys materials.