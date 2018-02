Els ramaders informen sobre la carn de qualitat

Ramaders d’Andorra impulsarà una campanya per incidir en el coneixement de la carn de qualitat perquè la gent “la conegui molt més” i per “posar en valor” la feina que s’està fent. Així ho va explicar el gerent de la societat, Gerard Martínez, segons informa l’ANA. Martínez destaca que “encara hi ha molta desinformació” al voltant de la carn que es produeix a Andorra sota el segell de qualitat i, per tant, l’acció serviria per donar resposta als dubtes que sovint plantegen els consumidors.



L’any passat ja es va actualitzar la marca i es van fer un seguit d’adhesius tant per als establiments (carnisseries o restaurants) que ofereixen als seus clients aquesta carn com també un adhesiu per als ramaders per sumar-se a aquesta acció de divulgació i difusió. El que es vol és aconseguir que el consumidor demani carn d’Andorra, que la conegui” que sàpiga quines són les seves qualitats i que pugui esvair certs dubtes com la seva procedència, la cria i l’alimentació. També es vol incidir en el fet que la carn de vedella té, a més, el segell d’Indicació Geogràfica Protegida (IGP), la qual cosa li dona un altre valor afegit. Amb els adhesius es vol combatre la competència deslleial que hi pugui haver en la venda de carn, perquè el consumidor podrà saber si una botiga té carn d’Andorra només mirant si hi ha el segell oficial.



Les accions de la campanya aniran destinades a editar uns pòsters per als punts de venda en què s’informarà sobre les diferents peces de l’animal i quina és “la cocció o el cuinat òptim”. A banda, s’editaran un tríptics per reivindicar la gent que hi ha darrere d’aquesta producció, la feina que hi fan i també on es troben les diferents explotacions. D’aquesta manera es vol incidir en el coneixement de la tasca que duen a terme els ramaders i també tota la gent que està implicada en el projecte Ramaders d’Andorra i també recordar al consumidor que té altres peces de l’animal al seu abast més enllà dels bistecs o l’entrecot, que és el que molta gent sol demanar.



Actualment entre 25 i 26 carnisseries i una quinzena de restaurants tenen carn de vedella. La distribució als establiments comercials els està funcionant molt bé ja que tal com remarca Martínez, se’ls distribueix sovint l’animal sencer o per canals. Més complicat és atendre la demanda que tenen els restaurants, ja que solen demanar filet o entrecot i és complicat que les altres peces hi tinguin sortida. Per això, la intenció dels ramaders és continuar impulsant la feina entre els establiments comercials i els majoristes. De totes maneres, tal com destaca Martínez, és difícil que es pugui incrementar molt més el consum d’aquesta carn, ja que la cabana ramadera “és la que és” i tampoc no es pot créixer més. De fet, s’estan sacrificant entre 14 i 18 vedells a la setmana.



Pel que fa a la carn de pollí, que és la darrera que es va incorporar al segell Carn d’Andorra, Martínez diu que l’acollida és bona però tampoc no preveuen un increment de la producció perquè no saben si tindria sortida.