Un resident mor a Síria combatent contra els turcs

Un bombardeig aeri turc va matar el 10 de febrer Samuel Prada León, el primer espanyol que ha mort a Síria combatent juntament amb les milícies kurdes, a les quals es va unir per lluitar contra l’ISIS. Prada, de 25 anys, va néixer a la localitat gallega d’Ourense, però residia a Andorra, segons han confirmat fonts consultades per aquest rotatiu. De fet, la seva mare regenta un restaurant conegut d’Escaldes-Engordany, però EL PERIÒDIC no va poder contactar amb la familiar.



Prada es va allistar a les milícies kurdes l’estiu de l’any passat, segons el comunicat que es va publicar ahir a la pàgina web de la milícia Unitats de Protecció del Poble (YPG/J). Al mateix escrit s’informa que Prada, amb el pseudònim de Baram Galicia (pluja de Galícia), va ser abatut a Yandaris, al sud-est d’Afrin capital. Es tracta d’una zona que fa setmanes està afectada per una pluja de projectils turcs, emmarcada en una operació justificada per Turquia, que assegura que el domini kurdo-sirià a Afrin amenaça la seguretat nacional.



El jove es va enrolar als combats a Afrin al voltant del 20 de gener, data oficial de l’inici de la campanya turca anomenada Branca d’olivera, en què Ankara busca crear una àrea de seguretat a la seva frontera amb Síria eliminant la presència de les milícies kurdes. Turquia considera les Unitats de Protecció del Poble una aliada de la guerrilla kurda Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), que el Govern turc, Washington i Brussel·les qualifiquen d’organització terrorista.



La mort de Prada va ser notificada als familiars prèviament a la publicació del post, segons explica l’escrit, que també menciona la mort en combat del milicià francès Olivier François Jean Le Clainche, amb el sobrenom de Kendal Breizh.



«Els dos camarades van fer grans esforços per alliberar les principals bases de l’ISIS, com les ciutats de Raqqa i Deir Ezzor, i van participar continuadament a la guerra durant mesos», informa el comunicat, que acaba expressant el seu condol als familiars dels «màrtirs». «Volem expressar el nostre respecte i gratitud cap a tots els internacionalistes, màrtirs de la nostra lluita», apunta el document. «En comptes d’esperar que els altres portessin a terme el que ells entenien, Baram i Kendal van assumir responsabilitats i van mostrar una actitut vital i valenta com a revolucionaris», es destaca al comunicat.



S’estima que entre 15 i 30 voluntaris espanyols s’han traslladat als territoris kurds del nord de Síria i Irak. Es calcula que mig centenar d’internacionalistes han mort combatent a l’ISIS. Michael Israel, dels Estats Units, i l’alemany Anton Leschek van morir al novembre del 2016 per un bombardeig turc a Manbiy, al nord de Síria.