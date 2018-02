El CV Encamp venç al Sabadell i s’assegura el primer lloc

El Club Vòlei Encamp va donar un cop a sobre de la taula al grup C de la Primera Divisió Nacional. Els de Jose Garcia van deixar ben clar que són el millor equip dels onze i amb diferència en el duel entre els dos primers classificats i es va imposar al complex d’Encamp per un clar 3-1 al CN Sabadell, que ja està a nou punts quan falten cinc jornades perquè acabi la fase regular. Ara el màxim perseguidor dels tricolors és el Muro, que n’està a vuit després de patir de valent per superar el cuer Prat en un duel a cinc sets.

L’Encamp va ser una contínua piconadora per als visitants, que tot i així en el primer parcial van oposar resistència fins el punt que es va decidir de manera ajustada. Però se’l va dur l’Encamp, a base de dur la iniciativa i de saber rematar la feina.

El segon parcial fins i tot va ser una mica més senzill per als de Jose Garciam, que van adquirir una distància respecte del seu rival per acabar segellant el 2-0 amb un clar 25-19 que ni tan sols va donar emoció als últims punts.

Al tercer parcial les coses es van complicar. Amb el marcador a favor i després d’un gran esforç, els encampadans van patir una davallada de joc. El problema és que davant seu hi havia el segon classificat, un equip que sap jugar i que no va tenir pietat en veure l’acomodament des de Jose Garcia. Va ser un contundent 15-25. Incontestable.

Però l’Encamp es va refer com ho fan els equips campions. Des del primer punt del quart període va posar una marxa més al seu joc, de nou va adquirir la iniciativa i va tenir en tot moment controlada la distància. El Sabadell era un joc en mans del líder, que no estava disposat a concedir un últim set de desenllaç al qual pot passar de tot. Va tancar el partit amb un 25-17 que feia pujar el 3-1 definitiu.