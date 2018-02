El Tic Tapa ressuscita la lliga i l'FC Andorra perd

Semblava que l’1-1 no li servia a cap dels dos equips i en els últims minuts es va anar escalfant l’ambient progressivament fins el final. Al minut 76, Xus Rubio va veure la targeta vermella directa que va deixar l’FC Andorra amb un home menys, els locals es van apropiar de la pilota, en l’últim minut, va marcar i els tricolors es van quedar sense punts.

Els locals es van trobar amb el marcador de cara ben d’hora, ja que al minut 12 Ivan Garcia va superar Ferran Pol per fer l’1-0. Amb aquest resultat es va arribar a la segona part, a la qual l’FC Andorra va saber equilibrar la balança gràcies a un gol de Cristian Martínez, màxim anotador dels tricolors amb 8 dianes.

Les vuit jornades consecutives que arrossegava l’FC Andorra s’han transformat en tres sense conèixer la victòria. L’equip que dirigeix Candi Viladrich va perdre ahir per un ajustat 2-1 al camp del Sant Ildefons i ha donat un pas enrere en la classificació. Ara és sisè, a quatre punts del segon classificat, el Viladecans, i a nou del líder, el Sant Cristòfol.

I per últim la Penya Encarnada va rebre un cop més que l’envia a la Segona Divisió en un enfrontament directe amb el Nóbrega Constructora Encamp. Agustín Héctor Sosa va aconseguir un doblet entre els minuts 59 i 63 que va fer inútil el de Gilbert Sánchez al 67. El cuer està ja a 21 punts de la salvació.

L’Inter també va ser capaç de mantenir la seva porteria a zero i d’endur-se els tres punts gràcies als gols d’Albert Virgili al minut 21 i de Xavier Gallart al 66.

L’Engordany no va tenir problemes per endosar un 3-0 a un Lusitans que va de capa caiguda. Luigi va obrir la llauna al meridià de la primera part i ja a la segona, van marcar Zugic i Spano.

El Tic Tapa ho té realment difícil per aspirar a ser campió de lliga. Malgrat els tres punts sumats pels lauredians al clàssic, encara estan a 11 del seu gran rival, però el 3-1 sí que ha permès l’Engordany, que no va fallar, posar-se a dos dels de Richard Imbernón. Jhonattan Vinasco i Miguel Ángel Luque van posar el 2-0 que Pedro Santos va retallar poc abans del descans, però Enric Pi va posar la sentència al minut 65.

La Primera Divisió nacional va viure ahir una jornada que ha resultat ser revolucionària. Dos resultats donen una nova perspectiva a la classificació. D’una banda hi ha la victòria del Tic Tapa contra el VallBanc en el clàssic que fa recuperar l’emoció en la lluita pel títol i de l’altra, la de l’Inter d’Escaldes davant la UE, amb la qual cosa li pren la quarta plaça, la darrera que permet jugar el play-off pel títol.

Per El Periòdic

