El Govern proposa uns serveis mínims que no superen el 15% del personal

El Govern i els representants dels sindicats s’han reunit aquest matí per tractar la proposta de serveis mínims que s’haurà d’aplicar durant la celebració de la vaga. D’entrada no s’ha arribat a cap acord encara, però des de l’Executiu s’ha presentat una proposta de serveis mínims que segons s’afirma «no superen el 15% del total del personal de l’administració». De la seva banda, el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, a la sortida de la reunió ha manifestat que ara l’estudiaran i «hi donarem una resposta el més aviat possible». Amb tot, Ubach ha apuntat que «hem entès que es parlava d’un 25% dels efectius» i «nosaltres ho trobem exagerat».

D’aquesta manera, en diverses àrees o departaments que no tenen incidència directa en la comunitat, no es requereixen serveis mínims o s’ha establert un sol efectiu necessari. En altres àmbits on és imprescindible. En el cas concret d’Educació, el ministre competent, Eric Jover, ha detallat que hi ha punts d’acord amb el SEP però que encara queden alguns serrells per consensuar. Així, la proposta que se’ls ha fet avui es preveu que per alumnes de maternal treballi un docent per cada 3 classes i un col·laborador educatiu cada 2 grups. En el cas de primera i segona ensenyança, s’ha previst un docent cada 4 classes. D’altra banda, des del ministeri també es reclama que hi hagi serveis mínims per a l’ensenyament postobligatori, amb un membre de l’equip directiu i un docent cada 4 classes, i que es mantingui oberta la formació d’adults.

Pel què fa al preavís de 48 hores acordat pels sindicats, la ministra Descarrega ha indicat que s’ha acceptat «com un termini raonable però no és l’òptim».