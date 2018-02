Desplegament per la mort d’un esquiador per causes naturals

Un esquiador ha mort avui a la tarda a les pistes de Pal, concretament a la zona de la carbonera, per causes naturals. Segons han informar des del Cos de la Policia, es tracta d’un no resident de nacionalitat francesa de 56 anys que estava esquiant quan de sobte es va trobat indisposat i es va desplomar. Tot sembla apuntar que la causa de la mort ha sigut un infart que hauria patit l’home mentre esquiava amb la seva família, en una pista de poca dificultat, la de Besurt II. La policia ha rebut l’avís a les 15.23 hores i s'ha desplaçat al lloc dels fets, on també s'hi ha apropat el Servei Mèdic de pistes, el Servei Mèdic d’Urgències (SUM) i la direcció de l’estació. Els equips mèdics, però, no han pogut reanimar l’home.

El succés ha creat certa confusió en un inici, ja que es desconeixia el que havia passat i si la mort era per causes naturals o no. La policia que s'ha desplaçat al lloc dels fets, però, ha determinat que no ha estat causada per cap accident d’esquí. També Vallnord ha deixat clar a través d’un comunicat que «es descarta que hi hagi hagut cap accident i tot indica que ha estat per causes naturals».

Des de l’estació s'ha enviat a la tarda un comunicat lamentant «profundament el succés» i transmetent el seu condol als familiars de l’esquiador.