Burjanadze ja treballa en pista i se l’espera a mitjans de març

Beqa Burjanadze comença veure la llum al final del túnel. El 4 georgià està complint els timmings previstos per a la seva reaparició des que va lesionar-se un genoll a principis de maig de l’any passat i, si tot segueix el seu curs, reapareixerà a mitjans de març, cinc mesos i mig després de passar pel quiròfan per una teocondritis de grau 3/4 del còndil femoral extern del genoll dret.

De la seva banda, Karnowski ja es considera un més al vestidor del MoraBanc Andorra, deixant enrere un esquinç de turmell que l’ha tingut sis setmanes allunyat de les pistes. De fet, va rebre l’alta abans del partit fa dos dissabtes contra el Joventut (tot i que va quedar fora de la convocatòria) i fa dos dies va tenir uns minuts i amb bones sensacions en l’amistós a la pista de la Penya.

Això vol dir que per al partit a Tenerife, Peñarroya haurà de fer de nou una convocatòria i descartar un jugador, amb la diferència respecte fa dues setmanes que aquesta vegada estaran tots al 100%.

Una baixa?

Amb Copeland ja desvinculat del club tricolor, Peñarroya té 14 efectius que són primer equip i el director general del club, Francesc Solana, ha deixat ben clar que no és viable acabar la temporada amb overbooking al vestidor. De moment no hi ha cap baixa. Aquest és un fet que es valorarà quan Burjanadze estigui a punt per jugar, perquè durant aquestes tres setmanes sempre pot sorgir algun imprevist més en forma de lesió que evitaria donar una baixa, que és en principi la idea que té el club tricolor.

Però si arribada l’alta de Beqa la infermeria està buida, hi haurà almenys una baixa. El més lògic seria que fos Sanè el que marxés –i de fet ja estaria al carrer perquè el seu contracte de dos mesos expira a finals de febrer– però a ningú del club se li escapa que està sent clau en la bona trajectòria que porta el MoraBanc Andorra al 2018 i no només el francès ha dit que el seu objectiu és quedar-se, sinó que el seu contracte té una clàusula que diu que el MoraBanc el pot renovar de manera unilateral, com probablement farà. La incògnita, doncs, és a qui es donarà la baixa. És el que falta per decidir.