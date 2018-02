El Superior denega l’arrest domiciliari a l’agressor de les tisores

El Tribunal Superior ha dictaminat avui que l’agressor de les tisores a la benzinera Repsol de Santa Coloma haurà de romandre en presó preventiva fins que se celebri el judici. La defensa de l’acusat va presentar divendres passat un recurs demanant que el detingut passés a arrest domiciliari sota vigilància monotoritzada al·legant que no hi havia risc de fuga. Però desprès d’analitzar la proposta, la Justícia ha decidit finalment desestimar la demanda i notificar que l’home no podrà abandonar el centre penitenciari fins la vista oral.

Els fets es remunten al maig de l’any passat, quan un resident va ser detingut per ferir amb unes tisores a un altre ciutadà en el marc d’una baralla. Segons van explicar alguns testimonis en el moment dels fets, els dos implicats van quedar expressament per trobar-se a l’exterior de l’establiment. Un cop allà, van iniciar una discussió que va anar pujant de to fins acabar en l’agressió.

Altres casos

D’altra banda, el Tribunal Superior ha estimat el recurs interposat per un home que va ser condemnat el novembre passat per un delicte major d’introducció de cocaïna destinada a la venda. La defensa de l’acusat va demanar que dels dos anys de presó ferms que se li van imposar, part fos condicional. Desprès d’estudiar el cas, el tribunal ha fallat a favor del detingut i ha dictaminat que només 18 mesos siguin ferms.

En el recurs presentat, es va al·legar que els 40 grams de cocaïna que es van trobar al vehicle del condemnat no es van arribar a posar a la venda i que l’home no tenia antecedents previs. A més, l’advocat va defensar el penediment «demostrat» de l’home, que durant el judici va assegurar que era «el primer cop i últim» que ho feia i que n’havia aprés les conseqüències.

Per part del ministeri Fiscal, es va rebutjar el recurs i es va especificar que l’acusat sí tenia antecedents penals, tot i que eren de consum d’estupefaents. Amb tot, la Fiscalia va assegurar que la pena de dos anys estava dins dels paràmetres que marca la llei i dins dels llindars que fixa la legislació (d’un a cinc anys per un delicte d’aquestes característiques).