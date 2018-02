El PS veu «secretisme» en la negociació amb l’FMI

El conseller general del PS, Pere López, lamenta el «secretisme» que està portant el Govern amb les negociacions per a la possible adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional (FMI). Per aquest motiu, ha tramitat avui una demanda d’informació mitjançant la qual vol tenir accés a les diferents comunicacions i actes de les reunions celebrades amb l’organisme, incloent-hi també la petició de quins requisits s’exigirien al Principat per passar a ser membre.

En concret, el parlamentari socialdemòcrata demana, en primer lloc, «les actes de totes les reunions celebrades» entre l’executiu i representants de l’organització. També reclama «totes les comunicacions (cartes, mails i d’altres)» així com «tota la informació tramesa entre ambdues parts relativa als requeriments per a ser membre». Per últim, López vol poder accedir a «tota la informació tramesa relativa als requeriments econòmics i financers necessaris» per incorporar-se a l’organisme.

No hi ha treball conjunt

Vist el «secretisme» del Govern, el conseller general socialdemòcrata dona per «trencat» el «possible treball conjunt que hi havia» i assegura que «és l’Executiu qui ho ha fet amb l’anunci desafortunat de la setmana passada». López també critica que «tenen congelada la informació des de fa un any i no la fan arribar a la comissió».

Per al parlamentari, Eels ciutadans tenen dret a conèixer aquesta informació» i entén que «si no la demanem i l’acabem comunicant, tot això acabarà en una negociació secreta, d’esquena a la població», fet que no és correcte «quan parlem de molts milions d’euros i uns requeriments molt elevats».