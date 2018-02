La minoria d’Encamp denuncia que el preu del SAD s’ha encarit

Els grups a la minoria del comú d’Encamp d’Ld’A i del PS denuncien l’encariment del cost del servei d’atenció domiciliària que ha suposat, per als usuaris de la parròquia, el fet que Govern hagi passat a fer-se càrrec d’aquesta competència. Els quatre consellers de les dues formacions, Jordi Troguet i Maribel Lafoz (Ld’A+I) i Joan Sans i Pere Marsenyach (PS+I) recorden que aquest increment de preu, «que pels encampadans ha suposat duplicar el que paguen, no estava previst quan es va aprovar el conveni pel qual l’executiu se’n feia càrrec».

Per aquest motiu, tots quatre han presentat avui una demanda d’informació mitjançant la qual volen que la majoria comunal es pronunciï sobre aquesta qüestió i digui «clarament» si està o no d’acord amb l’augment de les tarifes. Amb tot, les formacions recorden que l’objectiu del traspàs del servei era «potenciar-lo i oferir un servei amb les mateixes condicions per a tota la població».