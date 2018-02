Farré garanteix que hi ha prou efectius per cobrir tots els serveis

El director adjunt del cos de bombers, Jordi Farré, va voler rebatre les crítiques expressades pel president de l’ABA, Joan Torra, en què reclamava més efectius i millores en els recursos materials. En aquest sentit, Farré va garantir que «per la casuística dels serveis, els efectius que hi ha cada dia són suficients per cobrir qualsevol emergència» i va assegurar que «mai hem deixat cap servei per resoldre per manca d’efectius i fins i tot ens hem pogut permetre el luxe d’ajudar en alguns incendis a Catalunya». Fins i tot, va afirmar que «no hem rebut mai cap queixa de ningú per un retard» i va remarcar que «seria una gran irresponsabilitat pensar que la plantilla és insuficient i seguir treballant així».



Amb tot, no va negar que si poguessin tenir algun efectiu més «seria ideal», però va insistir en que a dia d’avui no fan falta. I va posar com a exemple la matinada de dimecres passat quan es van produir dos incendis gairebé de manera simultània al Pas de la Casa i Arans. «La dotació de la Massana amb el suport d’efectius d’Andorra la Vella en van cobrir un i els bombers del Pas amb el suport de Canillo van resoldre l’altre sense problemes», va indicar, afegint que «la xarxa de parcs està distribuïda per respondre de manera immediata, arribant al lloc amb menys de 20 minuts».

Camió escala

D’altra banda, i pel què fa als recursos materials, va explicar que a més dels dos camions escala que es tenen a dia d’avui, també es compta amb un camió amb braç articulat i que s’està negociant amb el ministeri d’Interior per tal que en el proper pressupost del cos es pugui incloure una partida per comprar un nou camió escala. «Si ens fixem amb els territoris del voltant, per territori i nombre d’habitants estem per sobre del què molts altres tenen. Som uns privilegiats», va exposar.



De la mateixa manera va assegurar que la roba de treball, si no queda afectada pel foc o se li fa algun tall, no li cal manteniment. Amb tot, si algun bomber ho demana «s’envia l’equip a arreglar i se li dona roba nova fins que torna a tenir la seva», va detallar, afegint que està previst, a més, que el mes que ve es rebin 25 vestits de foc nous. I encara en relació a la roba, també va voler aclarir que les gorres de publicitat que s’han introduït com a part de l’uniforme reglamentari s’utilitzen «perquè és una manera de donar-li un servei a unes peces que no es van poder repartir al congrés». Fins i tot, ha exposat, se’n van enviar 150 a l’hospital Sant Joan de Déu per infants malalts de càncer.

Ambulàncies

Farré sí que coincideix amb Torra pel què fa als serveis d’ambulància i a la petició perquè l’empresa privada també faci serveis no urgents durant la nit. «És una petició que hem fet perquè fa anys que hem constatat la situació. S’hi està treballant», va afirmar, recordant, això sí, que l’actual conveni d’actuació fixa que a dia d’avui el centre regulador pot donar a bombers qualsevol servei que cregui oportú.



Amb tot, va voler remarcar «el salt qualitatiu» que ha fet el cos i que en general «tothom està content».