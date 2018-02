Un especialista en blanqueig de capitals com a nou fiscal adjunt

L’especialista en la lluita contra el blanqueig de capitals i finançament d’entitats terroristes, Borja Aguado és, des d’ahir el fiscal adjunt, un lloc que el ministeri públic feia anys que demanava que es cobrís per millorar els recursos d’una baula desbordada del sistema judicial andorrà. A més, Aguado és també el fiscal més jove en acció a Andorra.

El fiscal va prometre el seu càrrec en una cerimònia dirigida per la vicepresidenta del Consell Superior de la Justícia, Maria Carmen Torres, a la Casa de la Vall. «Era una plaça demanada des de fa temps a causa de la gran quantitat d’assumptes de blanqueig que han entrat i, efectivament, després de sis mesos de pràctica, s’incorpora des d’avui mateix a la Fiscalia», va explicar Torres, qui va afegir que «la casualitat» va propiciar que el currículum d’Aguado fos, a més, molt especialitzat en matèria de blanqueig de capitals.



No obstant el nomenament d’ahir, «el fiscal ens segueix demanant més recursos, encara un fiscal adjunt de més i també demana dues o tres persones per a suport administratiu», va comentar Torres. A més, el Servei d’Inspecció també està elaborant un informe per determinar quines necessitats s’han de cobrir, un element «molt important», segons la vicepresidenta per saber «què s’ha de reforçar i on s’ha de fer atenció». De moment, però, el Servei no ha inspeccionat la Fiscalia, només les batllies i el servei de Corts.



Aguado va agrair el suport de tota la Fiscalia andorrana, de la Uifand, de la Policia, de Corts, a més de tenir unes sentides paraules per a la seva família. En un to relaxat, va fer broma sobre un moment que creia «que no arribaria mai, després que l’edicte de la plaça sortís en un llunyà 2016».

Reforç del tribunal superior



Bernard Plagnet, magistrat amb dilatada experiència al país, va ser nomenat durant la mateixa cerimònia Substitut del Tribunal Superior de Justícia. La posició és a temps parcial i farà de substitut durant els increments de volum de casos «sobretot a la sala civil i a la sala administrativa», segons Torres.

Plagnet, en contraposició amb Aguado, va fer broma sobre l’edat i es va qualificar de «potser el magistrat més antic del país». Nascut el 1946, la carrera de Plagnet ha estat molt vinculada al món acadèmic francès, en concret a la Universitat de Tolouse, on ha exercit com a professor des del 1977.