Detingut per robar cable de coure a una obra

La policia va detenir un noi com a presumpte autor d’un delicte de sostracció de coure en una obra d’Andorra la Vella. El noi va ser controlat en un carrer pròxim al lloc dels fets i portava una motxilla amb un rotlle de cable de coure revestit d’uns quinze metres de llarg i uns quinze quilos de pes.

Violència domèstica

Segueixen les detencions per violència masclista i en l’àmbit familiar. En el comunicat setmanal emès per la policia hi figuren detencions per diversos delictes com ara la d’un home a Escaldes-Engordany per maltractaments en el domicili conjugal i el d’una noia de 18 anys a la parròquia escaldenca, com a presumpta autora de maltractaments en l’àmbit domèstic. La seva germana va presentar denúncia contra ella per haver estat agredida físicament amb cops de puny i un cop al cap amb una planxa d’allisar el cabell, requerint assistència mèdica amb grapes de sutura. D’altra banda, la policia va haver d’intervenir en una baralla multitudinària a l’aparcament d’un local d’oci d’Andorra la Vella. Es va detenir un home per una presumpta agressió a una noia.

Alcohol i drogues

Tres homes van ser detinguts a la frontera del Riu Runer per diverses quantitats de drogues. Pel que fa a la seguretat en el trànsit, s’han detingut cinc homes per sobrepassar la taxa d’alcoholèmia. La més alta és d’1,70 grams per litre i la més baixa de 0,89.

Furts i resistència a l’autoritat

La policia va detenir un home per la sostracció de diverses joies del domicili que compartia amb la denunciant i les va vendre a una joieria d’Andorra la Vella, i va obtenir uns guanys de 2.340 euros. Dissabte, al Pas de la Casa es va detenir una dona per amenaces i resistència greu a la policia: cridant i molt alterada va arribar a llençar material informàtic al terra del despatx policial. En total es van detenir disset persones, informa l’ANA.