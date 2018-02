Endesa veta una visita al museu de Capdella

La companyia Endesa va instat l’Ajuntament de la Torre de Capdella a que «no es faci cap visita» a la Central-Museu del municipi i «s’eviti l’entrada de tercers a qualsevol punt del recinte» en dues dates concretes: el 3 i 4 de març. Es dóna la circumstància que, aquell cap de setmana, la Xarxa per la Sobirania Energètica, dins del programa VOLT4, té previst realitzar una trobada a la Vall Fosca en per mostrar el rebuig a «les mega infraestructures i les agressions al territori», i alhora «mostrar el suport als veïns de la Vall que des de fa anys tenen problemes judicials amb Endesa per desacords amb la facturació de l’IVA».



Dins el programa d’actes de la jornada s’havia previst visitar el Museu i la central de Capdella. Per això, des de la Xarxa es van mostrar «molt sorpresos» pel to de la carta que Endesa ha fet arribar a l’Ajuntament pallarès, en què la multinacional assegura que veu «necessari» que aquells dos dies el consistori mantingui el complex «tancat i sense possibilitat d’accés de qualsevol persona» per, asseguren, «evitar l’accés de qualsevol tercer durant aquelles mateixes jornades, així com per a garantir la seguretat del recinte».



La plataforma ha reconegut que Endesa «se’ls ha avançat», perquè encara no havien formalitzat a l’ajuntament la petició per fer la visita. Tot i això, han assegurat que mantindran igualment la resta d’activitats previstes, entre les quals hi ha els debats titulats Agressions per mega infraestructures als Pirineus. Casos i resistències i Remunicipalització de les centrals hidroelèctriques.

Arnau Piqué, de la Xarxa per la Sobirania Energètica, va dir que «si l’objectiu d’Endesa amb aquesta carta és que no es parli de la problemàtica existent a la Vall, no ho aconseguiran». Piqué ha explicat que la quarta jornada del VOLT4 comptarà amb una seixantena de persones, vinguts de diverses poblacions de Catalunya i d’Espanya, informa RàdioSeu.